Eltűnt gyermekként kezeltek egy nőt 40 évig - az anyjának most ülnie kell tettei miatt

Eltűnt gyermekként kezeltek egy ma már felnőtt nőt, akit az édesanyja az új élet reményében elköltöztette magával a családjától. 40 év kellett ahhoz, hogy rátaláljanak a nőre és a lányára, akinek tulajdonképpen fogalma sem volt arról, hogy mi történt vele.

Az eltűnt gyermek úgy nőtt fel, hogy fogalma sem volt arról, valójában mit tett az anyja

Fotó: YouTube/WFTV Channel 9

Eltűnt gyermek volt, felnőttként jött rá

Képzeld el, hogy egy nap kinyitod az ajtót, és ott állnak a rendőrök, majd közlik veled, hogy az egész eddigi életed hazugság volt. Ledöbbennél? Tagadnád? Összeomlanál? Nos, a helyzet az, hogy ez valójában megtörtént, nem egy hollywoodi film legújabb scriptjéről beszélünk.

Michelle Newton, aki most 46 éves, hároméves korában tűnt el Kentuckyból. Most, több mint négy évtizeddel később édesanyját, Debra Newton-t letartóztatták a lány eltűnésével kapcsolatban.

Debra és Michelle Kentucky államban, Louisville-ben éltek Michelle apjával, Joseph Newton-nal. A család Georgia államba akart költözni, de 1983 tavaszán Debra felkerekedett és elvitte magával a kis Michelle-t. Debra közölte Joseph-fel, hogy Georgiába költözik, hogy új munkát kezdjen és új otthont alapítson a családnak – közölte a Jefferson megyei seriff hivatal.

Kezdetben telefonon tartotta a kapcsolatot Joseph-fel, de amikor az végül megérkezett Georgiába, az édesanyának és a kislánynak nyomát sem találták. Vizsgálat indult, és Debra felkerült az FBI 8 legkeresettebb szülői gyermekrablásért körözött személyek listájára. Az ügyet azonban 2000-ben elutasították, mert a hatóságok nem tudták elérni Josephet, számol be a CNN.

Majd öt évvel később, amikor Michelle 20 éves lett, eltávolították őt az eltűnt gyermekek adatbázisából, amikor mind a nyilvántartását, mind a parancsot „pontatlan információk” miatt visszavonták.

Nem vallja magát bűnösnek az anya

2024-ben a Nemzeti Eltűnt és Kizsákmányolt Gyermekek Központja közzétette Michelle és Debra koruknak megfelelő fotóit, amely végül nyomra vezetett és segített a hatóságoknak jelentős áttörést elérni a nyomozásban. Mint kiderült Debra később Sharon álnéven élt, és újra férjhez ment. Floridában élt nyugdíjasként. Ahhoz, hogy kiderítsék valóban ő az eltűnt Debra, a testvérének DNS-ét hasonlították össze, amely 99,9 %-os egyezést mutatott. Így Debrát kiadták Kentuckyba, gyámságba való beavatkozás bűntettének vádjával, ahol nincs elévülés az emberrablási bűncselekményekre.