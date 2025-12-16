Két éve tűnt el egy túra során – most újabb nyomra bukkantak a nyomozók

Eltűnt a vadonban egy nő túra közben, telefonját két évvel később találták meg – írja a PEOPLE. Két évvel azután, hogy a 31 éves belga nő eltűnt egy ausztráliai, tasmaniai vadonban tett séta során, megtalálták a telefonját.

Túra közben tűnt el a fiatal nő, két évvel később megtalálták a telefonját (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

A hétvégén a rendőrség bejelentette, hogy csatlakozik a Celine Cremer felkutatására irányuló kereséshez, miután december 13-án megtalálták a keresett személy telefonját a Waratah településen kívül található Philosopher vízesésnél. A nőnek még 2023 júniusában veszett nyoma.

Úgy hiszem, szem nem maradt szárazon a környéken

– mondta Rob Parsons kalandfilmes, aki részt vesz a nő felkutatására irányuló magánkezdeményezésben, utalva rá, hogy a friss fejlemény mélyen megérintette az ott élőket és az eltűnt nőért mind a mai napig aggódókat.

Túra közben veszett nyoma a nőnek, két évvel később újabb nyomra bukkantak

A nőt utoljára 2023. június 17-én látták Waratahban, egy történelmi bányavárosban, a Tarkine esőerdő határán.

Úgy véljük, ezt követően a Philosopher vízeséshez autózott, leparkolta a kocsiját, majd elindult egy olyan bozótos túrára, amelyet rövidnek tervezett. Sajnos nem tért vissza

– mondta Andrew Hanson felügyelő a közleményében.

Kilenc nappal később a nő barátai értesítették a hatóságokat az eltűnéséről. Az autóját másnap találták meg a Philosopher vízesés parkolójában.

A Celine eltűnését követő napokon a téli időjárás fagypont alatti hőmérsékletet, havazást és esőzést hozott a térségben

– folytatta Andrew.

Az akkori szakértői orvosi vélemények szerint ezeket az időjárási körülményeket feltételezhetően nem élte túl az eltűnt személy a szabadban

A hatóságok kezdetben két héten át keresték a nőt, majd az elmúlt két év során további kutatásokra is sor került. Egészen mostanáig nem is volt nyoma, amíg rá nem bukkantak a telefonra egy magánszervezésű keresés során.

Szombaton körülbelül 35 ember vett részt a keresésben, amely a tervek szerint ezen a héten is folytatódik.

A telefont egy olyan területen találták meg, amelyet korábban már alaposan átkutattak, és a telefon adatai, valamint a megtalálás helyszíne is alátámasztja azt az elméletünket, hogy Celine – feltehetően egy alkalmazást használva a telefonján – úgy dönthetett, hogy a Philosopher vízesés ösvényét elhagyva egy közvetlenebb útvonalon tér vissza az autójához, miközben eygre sötétedett

– mondta Hanson, majd hozzátette, azt gyanítják, hogy a nő időközben elhagyta a telefonját, így anélkül folytatta az útját.

A telefont most további igazságügyi vizsgálatnak vetik alá.

A telefon felfedezését követően a rendőrség hivatalosan is csatlakozott a független kereséshez, amelyet december 14-én a kedvezőtlen időjárás miatt fel kellett függeszteni. A rendőrség közlése szerint, amint javulnak a körülmények, a kutató-mentő csapatok ismét megkezdik a munkát a helyszínen.