Két éve tűnt el egy túra során – most újabb nyomra bukkantak a nyomozók
Újra elkezdték keresni a vadonban eltűnt nőt. Két éve, túra közben veszett nyoma, most azonban újabb bizonyítékot találtak.
Eltűnt a vadonban egy nő túra közben, telefonját két évvel később találták meg – írja a PEOPLE. Két évvel azután, hogy a 31 éves belga nő eltűnt egy ausztráliai, tasmaniai vadonban tett séta során, megtalálták a telefonját.
A hétvégén a rendőrség bejelentette, hogy csatlakozik a Celine Cremer felkutatására irányuló kereséshez, miután december 13-án megtalálták a keresett személy telefonját a Waratah településen kívül található Philosopher vízesésnél. A nőnek még 2023 júniusában veszett nyoma.
Úgy hiszem, szem nem maradt szárazon a környéken
– mondta Rob Parsons kalandfilmes, aki részt vesz a nő felkutatására irányuló magánkezdeményezésben, utalva rá, hogy a friss fejlemény mélyen megérintette az ott élőket és az eltűnt nőért mind a mai napig aggódókat.
Túra közben veszett nyoma a nőnek, két évvel később újabb nyomra bukkantak
A nőt utoljára 2023. június 17-én látták Waratahban, egy történelmi bányavárosban, a Tarkine esőerdő határán.
Úgy véljük, ezt követően a Philosopher vízeséshez autózott, leparkolta a kocsiját, majd elindult egy olyan bozótos túrára, amelyet rövidnek tervezett. Sajnos nem tért vissza
– mondta Andrew Hanson felügyelő a közleményében.
Kilenc nappal később a nő barátai értesítették a hatóságokat az eltűnéséről. Az autóját másnap találták meg a Philosopher vízesés parkolójában.
A Celine eltűnését követő napokon a téli időjárás fagypont alatti hőmérsékletet, havazást és esőzést hozott a térségben
– folytatta Andrew.
Az akkori szakértői orvosi vélemények szerint ezeket az időjárási körülményeket feltételezhetően nem élte túl az eltűnt személy a szabadban
A hatóságok kezdetben két héten át keresték a nőt, majd az elmúlt két év során további kutatásokra is sor került. Egészen mostanáig nem is volt nyoma, amíg rá nem bukkantak a telefonra egy magánszervezésű keresés során.
Szombaton körülbelül 35 ember vett részt a keresésben, amely a tervek szerint ezen a héten is folytatódik.
A telefont egy olyan területen találták meg, amelyet korábban már alaposan átkutattak, és a telefon adatai, valamint a megtalálás helyszíne is alátámasztja azt az elméletünket, hogy Celine – feltehetően egy alkalmazást használva a telefonján – úgy dönthetett, hogy a Philosopher vízesés ösvényét elhagyva egy közvetlenebb útvonalon tér vissza az autójához, miközben eygre sötétedett
– mondta Hanson, majd hozzátette, azt gyanítják, hogy a nő időközben elhagyta a telefonját, így anélkül folytatta az útját.
A telefont most további igazságügyi vizsgálatnak vetik alá.
A telefon felfedezését követően a rendőrség hivatalosan is csatlakozott a független kereséshez, amelyet december 14-én a kedvezőtlen időjárás miatt fel kellett függeszteni. A rendőrség közlése szerint, amint javulnak a körülmények, a kutató-mentő csapatok ismét megkezdik a munkát a helyszínen.
