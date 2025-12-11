Holtan találták az eltűnt 22 éves nőt – megszólalt az orvosszakértő

Napokig nem adott életjelet az az eltűnt amerikaiegyetemi hallgató, akit utoljára egy közeli bárban látták barátai társaságában az éjszaka folyamán, ám onnan már sosem tért haza. A 22 éves wisconsini Eliotte Heinz tragikus halálát a halottkém szerint véletlen fulladás okozta.

A napokra eltűnt fiatal nő élettelen testére a folyóban találtak rá (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Az eltűnt egyetemista rejtélyes halála

Eliotte mentálhigiénés tanácsadást tanult a Viterbo College-on. Július 20-án, eltűnése előtt néhány órával, a biztonsági kamerák hajnali 3:20-kor nem messze a folyóparttól látták, nagyjából 50 perccel azután, hogy elhagyta a városközpontban lévő Bronco’s Bart.

Az eltűnését követően a rendőrség teljesen tanácstalan volt, ugyanakkor a lány szülei bizakodtak, egészen addig, míg gyermekük holttestét meg nem találták a folyóban a minnesotai Brownsville közelében. Bűncselekményre és kábítószerre utaló jeleket nem találtak, ugyanakkor a tragikus sorsú egyetemistának 0,193-as véralkoholszintje volt, ami meghaladja az állam által meghatározott törvényes vezetési határérték kétszeresét – írja a New York Post.