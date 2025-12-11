RETRO RÁDIÓ

Holtan találták az eltűnt 22 éves nőt – megszólalt az orvosszakértő

Napokig keresték az egyetemistát. Nem akárhonnan került elő az eltűnt.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.11. 19:30
eltűnt egyetemista lány folyó

Napokig nem adott életjelet az az eltűnt amerikaiegyetemi hallgató, akit utoljára egy közeli bárban látták barátai társaságában az éjszaka folyamán, ám onnan már sosem tért haza. A 22 éves wisconsini Eliotte Heinz tragikus halálát a halottkém szerint véletlen fulladás okozta.

alt=A napokra eltűnt fiatal nő élettelen testére a folyóban találtak rá
A napokra eltűnt fiatal nő élettelen testére a folyóban találtak rá (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Az eltűnt egyetemista rejtélyes halála

Eliotte mentálhigiénés tanácsadást tanult a Viterbo College-on. Július 20-án, eltűnése előtt néhány órával, a biztonsági kamerák hajnali 3:20-kor nem messze a folyóparttól látták, nagyjából 50 perccel azután, hogy elhagyta a városközpontban lévő Bronco’s Bart

Az eltűnését követően a rendőrség teljesen tanácstalan volt, ugyanakkor a lány szülei bizakodtak, egészen addig, míg gyermekük holttestét meg nem találták a folyóban a minnesotai Brownsville közelében. Bűncselekményre és kábítószerre utaló jeleket nem találtak, ugyanakkor a tragikus sorsú egyetemistának 0,193-as véralkoholszintje volt, ami meghaladja az állam által meghatározott törvényes vezetési határérték kétszeresét – írja a New York Post.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu