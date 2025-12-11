Holtan találták az eltűnt 22 éves nőt – megszólalt az orvosszakértő
Napokig keresték az egyetemistát. Nem akárhonnan került elő az eltűnt.
Napokig nem adott életjelet az az eltűnt amerikaiegyetemi hallgató, akit utoljára egy közeli bárban látták barátai társaságában az éjszaka folyamán, ám onnan már sosem tért haza. A 22 éves wisconsini Eliotte Heinz tragikus halálát a halottkém szerint véletlen fulladás okozta.
Az eltűnt egyetemista rejtélyes halála
Eliotte mentálhigiénés tanácsadást tanult a Viterbo College-on. Július 20-án, eltűnése előtt néhány órával, a biztonsági kamerák hajnali 3:20-kor nem messze a folyóparttól látták, nagyjából 50 perccel azután, hogy elhagyta a városközpontban lévő Bronco’s Bart.
Az eltűnését követően a rendőrség teljesen tanácstalan volt, ugyanakkor a lány szülei bizakodtak, egészen addig, míg gyermekük holttestét meg nem találták a folyóban a minnesotai Brownsville közelében. Bűncselekményre és kábítószerre utaló jeleket nem találtak, ugyanakkor a tragikus sorsú egyetemistának 0,193-as véralkoholszintje volt, ami meghaladja az állam által meghatározott törvényes vezetési határérték kétszeresét – írja a New York Post.
