Drámai a helyzet: egy 11 éves kisfiú meghalt, az édesapja eltűnt

Tragédia történt a gyönyörű tengerparti városban: úszás közben két ember került bajba a tengeren. A mentőalakulatok mindent megtettek, de erőfeszítéseik ellenére egy 11 éves kisfiú meghalt, az édesapja pedig eltűnt a vízben.
A Máltai-szigetcsoporthoz tartozó Gozo szigetét tragédia rázta meg. A helyi beszámolók szerint egy brit apa és fia úszás közben került bajba: a hirtelen fellépő erős hullámzás és áramlatok miatt nehézségeik támadtak, és nem tudtak biztonságosan visszatérni a partra. A hatóságok és a vízi mentők azonnal a helyszínre siettek.
Hétfő délután riasztották a vízi mentőket a bajba jutott családhoz, a hatóságok csónakkal és helikopterrel is a páros keresésére indult. Az eszméletlen fiút a mentőegységeknek sikerült partra húznia. Miután stabilizálták az állapotát, mentőautóval a Gozo Általános Kórházba szállították, ám minden igyekezet ellenére a fiú nem sokkal később életét vesztette – a kórházi személyzet már nem tudta megmenteni. A gyerek 37 éves édesapját egyelőre nem találták meg – írja a DailyExpress.
