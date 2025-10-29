RETRO RÁDIÓ

Drámai a helyzet: egy 11 éves kisfiú meghalt, az édesapja eltűnt

Senki nem lenne most az anyuka helyében. Nyaralni voltak, amikor a kisfiú meghalt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.29. 18:30
vízbe fulladás Málta apa-fia

Tragédia történt a gyönyörű tengerparti városban: úszás közben két ember került bajba a tengeren. A mentőalakulatok mindent megtettek, de erőfeszítéseik ellenére egy 11 éves kisfiú meghalt, az édesapja pedig eltűnt a vízben.

Egy 11 éves kisfiú meghalt, nem tudták megmenteni az életét
A 11 éves kisfiú meghalt a kórházban – Fotó: Pexels (illusztráció)

A Máltai-szigetcsoporthoz tartozó Gozo szigetét tragédia rázta meg. A helyi beszámolók szerint egy brit apa és fia úszás közben került bajba: a hirtelen fellépő erős hullámzás és áramlatok miatt nehézségeik támadtak, és nem tudtak biztonságosan visszatérni a partra. A hatóságok és a vízi mentők azonnal a helyszínre siettek.

Hétfő délután riasztották a vízi mentőket a bajba jutott családhoz, a hatóságok csónakkal és helikopterrel is a páros keresésére indult. Az eszméletlen fiút a mentőegységeknek sikerült partra húznia. Miután stabilizálták az állapotát, mentőautóval a Gozo Általános Kórházba szállították, ám minden igyekezet ellenére a fiú nem sokkal később életét vesztette – a kórházi személyzet már nem tudta megmenteni. A gyerek 37 éves édesapját egyelőre nem találták meg – írja a DailyExpress.

 

