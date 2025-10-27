RETRO RÁDIÓ

Tragédia: kisodródott az útról egy versenyautó, két gyerek vesztette életét

Egy harmadik gyereket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.27. 19:15
autóverseny kisodródott baleset

Két kisgyermek vesztette életét egy borzalmas balesetben. A gyerekek egy autóverseny nézői voltak, amikor az egyik nagy sebességgel haladó jármű kisodródott az útról és a közönségbe csapódott.

Gyerekek közé csapódott a versenyautó
Gyerekek vesztették életüket a kisodródott versenyautó miatt (A kép illusztráció) / Fotó: Unsplash.com

Gyerekek közé csapódott a versenyautó

A borzalmas baleset a francia fennhatóság alá tartózó La Réunion szigetén esett meg. Az Indiai-óceánon fekvő sziget kisvárosa autóversenyt rendezett, a Rallye de Saint-Joseph azonban borzalmas tragédiával végződött.

A versenyt figyelő közönség az út szélén nézte az eseményeket, amikor egy jármű letért az útról és az emberek csoportjába csapódott. Egy férfi névtelenül nyilatkozott a helyi újságoknak, amelyben beszámol a baleset rémisztő körülményiről:

Egy autó letért az útról, és a leállósávban elütötte a csoportot. Mindenki pánikba esett, az emberek sikoltoztak, gyerekek sérültek meg. Szörnyű volt.

Sokan megsérültek az október 26-án történt balesetben. A helyi hatóságok elmondása szerint négy gyerek és egy felnőtt szenvedett el sérüléseket. A durva balesetben egy 9 és 12 éves testvérpát életét vesztette.

A hatóságok alkohol- és drogtesztnek vetették alá a versenyautó sofőrjét és navigátorát, de a tesztek negatív eredményt mutattak. A verseny egyik csapata részvétét fejezte ki az elhunyt és megsérült gyermekek családjai felé.

Ma szenvedélyünket drámai események árnyékolták be. A rallyverseny során szörnyű baleset történt, amely mély szomorúságot hagyott hátra szívünkben. Gondolataink elsősorban a gyászoló családdal, szeretteikkel vannak, és minden támogatásunkat, együttérzésünket és szeretetünket küldjük nekik ebben a nehéz próbatételben.

A hatóságok megerősítették, hogy a versenyzők nem álltak semmilyen szer hatása alatt vezetés közben, ugyanakkor a vizsgálat továbbra is folyamatban van. A helyi versenyeket felügyelő szervezet részvétét fejezte ki az érintett családok felé, ám nyilatkozatában balesetként kezeli az esetet - írja a People.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu