Tragédia: kisodródott az útról egy versenyautó, két gyerek vesztette életét

Két kisgyermek vesztette életét egy borzalmas balesetben. A gyerekek egy autóverseny nézői voltak, amikor az egyik nagy sebességgel haladó jármű kisodródott az útról és a közönségbe csapódott.

Gyerekek vesztették életüket a kisodródott versenyautó miatt (A kép illusztráció) / Fotó: Unsplash.com

Gyerekek közé csapódott a versenyautó

A borzalmas baleset a francia fennhatóság alá tartózó La Réunion szigetén esett meg. Az Indiai-óceánon fekvő sziget kisvárosa autóversenyt rendezett, a Rallye de Saint-Joseph azonban borzalmas tragédiával végződött.

A versenyt figyelő közönség az út szélén nézte az eseményeket, amikor egy jármű letért az útról és az emberek csoportjába csapódott. Egy férfi névtelenül nyilatkozott a helyi újságoknak, amelyben beszámol a baleset rémisztő körülményiről:

Egy autó letért az útról, és a leállósávban elütötte a csoportot. Mindenki pánikba esett, az emberek sikoltoztak, gyerekek sérültek meg. Szörnyű volt.

Sokan megsérültek az október 26-án történt balesetben. A helyi hatóságok elmondása szerint négy gyerek és egy felnőtt szenvedett el sérüléseket. A durva balesetben egy 9 és 12 éves testvérpát életét vesztette.

A hatóságok alkohol- és drogtesztnek vetették alá a versenyautó sofőrjét és navigátorát, de a tesztek negatív eredményt mutattak. A verseny egyik csapata részvétét fejezte ki az elhunyt és megsérült gyermekek családjai felé.

Ma szenvedélyünket drámai események árnyékolták be. A rallyverseny során szörnyű baleset történt, amely mély szomorúságot hagyott hátra szívünkben. Gondolataink elsősorban a gyászoló családdal, szeretteikkel vannak, és minden támogatásunkat, együttérzésünket és szeretetünket küldjük nekik ebben a nehéz próbatételben.

A hatóságok megerősítették, hogy a versenyzők nem álltak semmilyen szer hatása alatt vezetés közben, ugyanakkor a vizsgálat továbbra is folyamatban van. A helyi versenyeket felügyelő szervezet részvétét fejezte ki az érintett családok felé, ám nyilatkozatában balesetként kezeli az esetet - írja a People.