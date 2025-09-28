Távozott a tragikus sorsú színész: „Ha nem forgatott, az autóversenyzés töltötte ki idejét, a végzete is ez lett”

Hetven éve, 1955. szeptember 30-án halt meg James Dean amerikai filmszínész, a kiábrándult "lázadó ifjúság" jelképe, egy nemzedék bálványa. A tragikus sorsú színész az első csapást kilencévesen élte meg, amikor elvesztette imádott édesanyját.

70 éve hunyt el a tragikus sorsú színész / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Az Indiana állambeli Marionban látta meg a napvilágot, ötéves volt, amikor a család Los Angelesbe költözött. Kilencévesen elvesztette anyját, akihez rendkívül közel állt, ettől kezdve nagynénje és nagybátyja nevelte egy farmon az Indiana állambeli Fairmount városka közelében. A középiskola után a Kaliforniai Egyetem jogi karának hallgatója lett, de egy félév után a dráma szakra váltott és James Whitmore színésziskolájába is beiratkozott. 1951-ben aztán félbehagyta tanulmányait, hogy főállású színész legyen.

Sikerült elcsípnie néhány reklámszerződést és kisebb szerepet, de Hollywoodhoz legközelebb csak a CBS stúdió parkolóőreként jutott. Mentora, Whitmore tanácsára 1951-ben New Yorkba költözött, ahol tévéshow-k háttérembereként dolgozott, majd sikerült bekerülnie Lee Strasberg híres színészműhelyébe. 1952-ben kapta első főszerepét a Broadwayn a See the Jaguar című, alig öt előadást megélt darabban, amely egy tizenhat éves fiúról szól, akit háborodott anyja egy jégverembe zárt. 1954-ben a The Immoralist című drámában egy arab dzsigolót játszott, ekkor fedezte fel Elia Kazan rendező, aki John Steinbeck Édentől keletre című művének megfilmesítésére készült és egy "második Marlon Brandót" keresett. Dean, akinek minden vagyona elfért egy barna bőröndben, Hollywoodba ment. Amikor megkapta az előleget, nyomban vásárolt egy használt MG sportkocsit, mert imádta a sebességet, motoron száguldozva kamaszévei óta feszegette határait.

Az Édentől keletre (1955) című filmben Cal Trask, a haragtól vezérelt, apai szeretet után sóvárgó fiú szerepe meghozta számára a világhírt. Dean számtalanszor improvizált, eltért a forgatókönyvtől, de ezek a jelenetek annyira jól sikerültek, hogy Kazan ezeket tartotta meg. Ugyanilyen érzékeny, féktelen és türelmetlen, családja szétesését feldolgozni nem tudó tinédzsert formált meg a következő évben a Haragban a világgal című moziban is. A Warner Brothers megérezve Dean növekvő népszerűségét még a forgatás közben megemelte a költségvetést, és az addig fekete-fehérben felvett jeleneteket is színes, szélesvásznú változatban készítették el. A Dean halála után egy hónappal bemutatott film úgy ábrázolta a helyét kereső, magát elveszettnek és meg nem értettnek érző fiatal nemzedéket, ahogy addig még egyetlen alkotás sem. E két film megalapozta a fiatal színész kultuszát, aki hét évre szóló szerződést kapott. Harmadik, egyben utolsó főszerepét az Óriás című drámában játszotta, amely egy texasi marhatenyésztő család három nemzedékének életét beszéli el, Dean ebben Rock Hudson és Elizabeth Taylor oldalán szerepelt.