Fia zokogva jelentette be: elhunyt a magyar színésznő

Buzogány Márta 60 évet élhetett. Hosszú betegség után vesztette életét a magyar színésznő.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.09.28. 08:20
Buzogány Márta Gabriella Színházikó színésznő

Vasárnap reggel érkezett a tragikus hír, miszerint örök álomra hajtotta a fejét a csodálatos magyar színésznő, Buzogány Márta. A közösségi oldalakon fia jelentette be a 60-as éveiben járó színésznő elvesztését  - szúrta ki a Bors. 

elhunyt magyar színésznő
Fia zokogva jelentette be: elhunyt a magyar színésznő / Fotó: Unsplash

Megható szavakkal búcsúzott az elhunyt magyar színésznő fia

Összetört fia Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy hosszú betegség után veszítették el Buzogány Mártát. Sokat szenvedett az utolsó napjaiban, de megpróbált tovább küzdeni a családjáért. Fia szívszorító szavakkal taglalta a búcsúbejegyzésben, mennyire szerette az édesanyját, és hogy a hiánya betöltetlen űrt hagyott maga mögött. 

"Drága édesanyám, Buzogány Márta Gabriella tegnap délután háromkor hosszú betegség és sok szenvedés után eltávozott közülünk mindössze 60 évesen. Elmondhatatlanul szerettem és szeretem. A maga mögött hagyott hiánya csillapíthatatlan de hiszek benne, hogy él bennem, bennünk tovább. Vigyázz magadra Mama!" - állt a megrendítő posztban.


A színésznő számos színházi darabban játszott, emellett különböző önálló esteket is tartott. Szívügye volt az általános és középiskolás gyerekek tanítása, ezért is hozta létre a Színházikó csoportot, amely színjátszó szakkör volt gyerekeknek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
