Fia zokogva jelentette be: elhunyt a magyar színésznő

Buzogány Márta 60 évet élhetett. Hosszú betegség után vesztette életét a magyar színésznő.
Vasárnap reggel érkezett a tragikus hír, miszerint örök álomra hajtotta a fejét a csodálatos magyar színésznő, Buzogány Márta. A közösségi oldalakon fia jelentette be a 60-as éveiben járó színésznő elvesztését - szúrta ki a Bors.
Összetört fia Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy hosszú betegség után veszítették el Buzogány Mártát. Sokat szenvedett az utolsó napjaiban, de megpróbált tovább küzdeni a családjáért. Fia szívszorító szavakkal taglalta a búcsúbejegyzésben, mennyire szerette az édesanyját, és hogy a hiánya betöltetlen űrt hagyott maga mögött.
"Drága édesanyám, Buzogány Márta Gabriella tegnap délután háromkor hosszú betegség és sok szenvedés után eltávozott közülünk mindössze 60 évesen. Elmondhatatlanul szerettem és szeretem. A maga mögött hagyott hiánya csillapíthatatlan de hiszek benne, hogy él bennem, bennünk tovább. Vigyázz magadra Mama!" - állt a megrendítő posztban.
A színésznő számos színházi darabban játszott, emellett különböző önálló esteket is tartott. Szívügye volt az általános és középiskolás gyerekek tanítása, ezért is hozta létre a Színházikó csoportot, amely színjátszó szakkör volt gyerekeknek.
