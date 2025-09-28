Vasárnap reggel érkezett a tragikus hír, miszerint örök álomra hajtotta a fejét a csodálatos magyar színésznő, Buzogány Márta. A közösségi oldalakon fia jelentette be a 60-as éveiben járó színésznő elvesztését - szúrta ki a Bors.

Fia zokogva jelentette be: elhunyt a magyar színésznő / Fotó: Unsplash

Megható szavakkal búcsúzott az elhunyt magyar színésznő fia

Összetört fia Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy hosszú betegség után veszítették el Buzogány Mártát. Sokat szenvedett az utolsó napjaiban, de megpróbált tovább küzdeni a családjáért. Fia szívszorító szavakkal taglalta a búcsúbejegyzésben, mennyire szerette az édesanyját, és hogy a hiánya betöltetlen űrt hagyott maga mögött.

"Drága édesanyám, Buzogány Márta Gabriella tegnap délután háromkor hosszú betegség és sok szenvedés után eltávozott közülünk mindössze 60 évesen. Elmondhatatlanul szerettem és szeretem. A maga mögött hagyott hiánya csillapíthatatlan de hiszek benne, hogy él bennem, bennünk tovább. Vigyázz magadra Mama!" - állt a megrendítő posztban.



