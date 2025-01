Egy egészen különös alak tartja rettegésben a II. kerület jó néhány utcáját és azok lakóit. Hónapok óta ugyanis egy sötét kabátos, furcsa sapkás rém riogatja a környéken élőket. A különös küllemű férfi a helyi bevásárlóközpont, a piac és a Marczibányi tér környékén cselleng, olyankor hónapokra is eltűnik, máskor pedig megesik, hogy minden nap látják. Egy biztos: amikor felbukkan, akkor az emberek jó része igyekszik elkerülni.

A II. kerületben ijesztgető férfi ismertetőjele a sapka Fotó: Pexels/Jacob Moore/Képünk illusztráció

Néha kiabál vagy embereket követ a sapkás rém

Egy környéken lakótól úgy tudjuk, hogy a férfi az esetek többségében nem veszélyes: ácsorog az utcasarkokon, feltűnő sapkában és kabátban, miközben lesi az embereket. Sokszor azonban ennél ijesztőbb dolgot is művel: állítólag artikulálatlanul ordít az emberekre és a nőket olykor követi is, emellett kapualjakból leskelődik utánuk.

Találkoztunk már vele, nagyon furcsa ember. Nekünk nem volt dolgunk vele soha, nem bántott, de hallottam, hogy volt, akivel teljesen a semmiből elkezdett ordibálni, trágárságokat is. Úgy rohant el előle. De mesélték, hogy sokszor behúzódik a kapualjakba és onnan ugrál ki és követ embereket

– mondta egy helyi nő. Hozzátette, nem hallotta, hogy valaha is tettlegességig fajultak volna a dolgok, fizikailag soha, senkinek nem ártott. Mint mondta, legutóbb egy helyi csoportban bukkant fel a téma, ahol azt írták: egy nő már segítséget kért egy házbelijüktől, mivel a sapkás rém a kapu előtt ácsorgott és nem mert bemenni tőle.

Többen is tartanak a II. kerületben a sapkás rémtől Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

A napokban Makón is felbukkant egy kapucnis rém, aki az esti órákban követi az embereket. A történetet egy nő mesélte el, aki az utolsó pillanatban ugrott be a kapualjban az utána szaladó férfi elől, de nem sokkal később kiderült, hogy a fantom már egy férfit is követett.