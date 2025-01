Hátborzongató jelenség miatt riadóztatnak egy ideje egy rákosmentei Facebook-csoportban. A helyiek beszámolója szerint egy különösen viselkedő férfi ólálkodik a környékükön. A kopogtatórém miatt már a rendőrség is nyomoz. A férfi egy ideje próbálkozik a XVI. kerületben. Az utóbbi időben többen is tapasztalták, hogy gyanús alakok pásztázzák a környéket, figyelik az otthonokat, hogy kik vannak a lakásokban és kik nem. Nem ritka az sem, hogy többször arra járnak, becsengetnek, bekopognak, ráadásul idővel nem egymaguk mennek vissza a helyszínre. Budapest XVII. kerületében, Rákosmentén többek felfigyeltek arra a már kopogtatórémnek is nevezett férfira, aki hetek óta járja a környéket.

Kopogtatórém miatt riadóztattak Budapesten Fotó: Metropol olvasói fotó

Csalók pályáznak a pénzedre

Újabb aljas trükköt eszeltek ki az adathalászok, hogy mások pénzét megkaparintsák! A csalók visszaélnek az MVM nevével, és hamis energiaszámla-értesítőkkel környékezik meg a lehetséges áldozataikat. Az adathalász banda különböző, nem magyar e-mail-címekről küldi ki a hamis számlaértesítőt, a számla összege jellemzően nem felel meg a fogyasztás alapján várt értékeknek. A csalásnak már rengeteg áldozata van, többen a rendőrségen is feljelentést tettek és a Facebookon is riadóztattak miattuk.

Az interneten támadnak a csalók. Leleplezték a trükkjüket Képünk illusztráció/Pexels.com

Idős asszony jár a kertekbe

A héten kisebb felfordulást okozott a XVI. kerületben egy meglepő hír. Futótűzként terjedt a kerület családi házas környékén egy ott élő riadóztatott, mondván: a kertjébe egy rejtélyes idős asszony botorkált be. A néni a kilincset is babrálta, majd köddé vált. A Metropol úgy tudja, az eset többször is előfordult, és több szemtanú látta már a rejtélyes asszonyt kószálni – legfőképp a sashalmi piac környékén. Úgy tudjuk, hogy fény derült az igazságra: az idős asszony korántsem akart betörni... A részletekről ITT olvashatsz!

A XVI. kerületben egy idős asszony miatt aggódtak a helyiek Fotó: Google Maps

Hűtős átverés Debrecenben

Úgy tűnik, a csalók sosem állnak le. Ezúttal Debrecenben próbálkoznak, ahol egy édesanyát már átvertek. Az anyuka egy használt kereskedésből vett hűtőt, amit házhoz szállítással vett át, miután kifizette a 120 ezer forintos vételárat. Nem is sejtette, mekkora átverés áldozata lett! Egy napot várt, hogy beüzemelje a hűtőt és amikor megtette, ledöbbent: a 120 ezres hűtőszekrény nem működött! A nő azonnal próbálta felvenni a kapcsolatot az eladókkal, ám ahogy a hűtő, úgy a netes és a telefonos elérhetőség sem működött...