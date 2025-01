Több furcsaság is köthető a kopogtatórémhez

A Metropol korábban arról számolt be, hogy többször is előfordult már, hogy besurranó tolvajok garázdálkodtak Rákosmentén. A XVII. kerületi betörések alkalmával többnyire az ajtó vagy az ablak felfeszítésével mentek be a tolvajok, a veszélyre az ott élők igyekezek figyelmeztetni egymást. 2024 októberében pedig egy gyanús autót láttak a kerületben parkolni. Bár az nem olyan típusú autó volt, mint a fent említett, az akkori esetek és a módszer mégis egészen hasonlónak tűnik, így jobb, ha mindenki nyitott szemmel jár. Amennyiben hasonlót tapasztalsz, mindenképpen értesítsd a rendőrséget!