„Mi már aludtunk, amikor bent voltak” – Sorozatbetörők miatt rettegnek Rákosmentén

Betörések sorozata borzolja a kedélyeket Rákosmentén. A XVII. kerület lakói már karácsony óta készenlétben állnak, hogy elkapják a tetteseket. Vélhetően több bűnbanda állhat a Rákosmentén, azon belül is Rákoskerten tapasztalható egyre sűrűbb betörések, besurranások, ajtó- és ablakfeszegetések mögött. Akciófilmbe illő jeleneteket láthatunk a helyiek által készített felvételeken, amelyben a lakók felveszik a harcot a sorozatbetörőkkel.

Sorozatbetörők garázdálkodnak Rákosmentén Fotó: Pexels

Videóra vették a sorozatbetörőket

Sorra érkeztek a bejelentések a XVII. kerületi közösségi csoportba. Többen is arról számoltak be, hogy a betörők maszkban, feszítővassal járják az utcákat. A kerület Facebook-csoportjában többen összefogtak, és lakossági járőrszolgálatot indítottak. Autóval és gyalogosan járják az utcákat, figyelik a környéket. Végül Rákoskert képviselője, Hatvani Zoltán a Facebook-oldalán reagált az ügyre. Emlékeztette az embereket, hogy először november elején adott hírt arról, hogy két év után ismét történt egy betörés a kerület ezen részén.

Végül azt is felfedte, hogy mi az, amit tudni lehet az esetekről: Az elmúlt két hónapban eddig hivatalosan nyolc betörést, besurranást jelentettek a rendőrségen. Hatvani Zoltán szerint akár több banda is lehet ezen esetek mögött, mert sokféle módszert alkalmaztak, mint például ablakfelfeszítés, ajtóberúgás. Elmondása alapján általában pénzt, ékszert keresnek, de vitték már el hőszivattyú kültéri egységét is. Szerencsére személyi sérülést eddig egyik betörés sem eredményezett. Rengeteg helyi civil vállalt és vállal ma is járőrözést, nekik megköszönte az önzetlen segítséget.

Rendőrkapitány úr megerősített járőrszolgálatokat szervez, és alapos helyszínelést kért a betörések helyszínein (DNS-nyomok és ujjlenyomatok rögzítése)

– írta végül.

A betörések áldozatai is megszólaltak

A politikus végül arra kérte a lakókat, hogy ne tartsanak készpénzt otthon, sőt még az üres kukákat se hagyják kint. A betörés áldozatai a közösségi oldalon arról is beszámoltak, mit loptak el tőlük a betörők.

Nálunk voltak bent. Volt kamera és mozgásérzékelő lámpa is. Mi már aludtunk, amikor bent voltak. Készpénzt vittek el, arany nyakláncot, parfümöt, borotvapenge-készletet, illetve az összes sminkemet. Ugyanúgy a kerítésen másztak át. Sajnos se ujjlenyomat, se semmi…

– mesélte az egyik helyi.