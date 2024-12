„Tucatnyi ember kerekét szúrta ki a férfi, köztük az enyémet is” - vadásznak a kerekeket kiszúró kőbányai rémre

Viszont feljelentést tettünk és kiderült, hogy az egyik autósnak tökéletesen működő, modern fedélzeti kamerája van, ami rögzítette, hogy a férfi előhúzza a kést és kiszúrja az ő kocsija gumiját is! Így van róla egy remek felvételünk, amit gondolom már át is adtak a rendőrségnek! Úgy tudom, már ők is keresik. Az biztos, ha itt kocsitulajdonosok találkoznak vele, akkor nagy bajba fog kerülni, így remélem többet nem jön a mi környékünkre. Viszont azoknak, akik Kőbányán élnek, azt javaslom, hogy figyeljenek a kocsijukra, lehet, hogy nem csak itt szórakozott…