Brutális károkozás – Autók tetején ugrált a megvadult suhanc a III. kerületben

Hajnalban, 03:05 perckor súlyos károkozás történt a Füst Milán utcában, amikor hat fiatal srác úgy döntött, hogy autók tetején ugrálva fogják majd levezetni az éjszakai italozás-mulatozás fáradalmait. A hat suhancból egy személy volt, aki kb. 11 autó tetején ugrált végig, komoly kárt okozva azokban. A többiek pedig biztathatták és volt, aki mobiljával filmezte is a „mutatványt”. Tettéért akár 3 évet is kaphat az ugráló. Arra azonban nem számítottak, hogy az egyik autó is figyeli őket.

Jól látható, ahogy az autókon ugrál a férfi – Olvasói fotó

Az elektromos luxusautó figyelte a károkozót

Az önvezető autók körbe vannak rakva kamerákkal és szenzorokkal, amivel sötétben is megfelelően kell tudniuk tájékozódni. Ezek a szenzorok, miután leparkolt az autó, védelmi funkcióra váltanak át, így ha valaki megpróbálná feltörni vagy megkarcolni az autót, arról bizony felvétel készül. A majomparádét játszó fiatal is ebbe a csapdába esett bele, mert utolsóként egy Teslára ugrott rá, ami azonnal nem csak beriasztott, hanem a gazdáját is értesítette a cselekményről.

Premier plánban vette a rongálót

A videófelvétel a tulaj elmondása szerint számos részletet örökít meg, köztük azt, amikor a kapucnis srác felmászik egy szürke Ford Focusra, majd több autón is átmászik, átugrik. Az esemény során különösen nagy kárt okozva a járművekben. A srác egy Suzuki felé tartott, majd egy gyalogátkelőhelynél lejött a jármű tetejéről. Ezután egy piros Mazda tetejére mászott, amelynek közelében egy fehér Tesla állt, ami miután beriasztott, a fiatalok leugrottak az autóról és elkezdtek menekülni a Máltai játszótér irányába. A helyszínen található autók egy része jelentős károkat szenvedett, a másik része megúszta komolyabb gond nélkül.

Az én autóm volt az utolsó, amire ráugrottak, az beriasztott, és jelzett nekem is. Hátul 9 autón ugráltak végig, majd egy járda miatt lemászott és a többire ezután mászott fel. Az egészet kiváló minőségben rögzítette a kocsi. Sajnos nekem is keletkezett károm, ami akár milliós tétel is lehet, ezt majd szakember tudja megmondani.

– nyilatkozta lapunknak az egyik sértett.

A károkozó, majd menekülő fiatalok kapucnis pulóvert viseltek – Olvasói fotó

Forró nyomon a rendőrök

A rendőrök is meglepődtek, milyen jó képek készültek a vandál srácról, sőt lábnyomot is tökéleteset tudtak venni. A nyomozók a helyszínen is, illetve sértettként az őrsön is meghallgatták a tulajdonosokat, minden nyomot részletesen rögzítettek. A rendőrség azt kéri, hogy mindenki, aki tanúja volt az eseménynek, vagy bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen az illetékes hatóságoknál. A zsaruk azt is elmondták, hogy többen is feljelentést tettek, ezért a III. Kerületi Rendőrkapitányság rongálás bűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Az esemény további részleteinek felderítése érdekében az érintettek összefogtak, hogy közösen tegyék meg a szükséges lépéseket és segítsenek az elkövetők azonosításában és felelősségre vonásában.