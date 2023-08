„Ha itt hagyod az autódat, te is bánhatod!” – X. kerületi horrorparkoló miatt őrjöngenek a lakók

„Hiába jelentjük be a rongálásokat, senki nem tesz semmit! Teljes anyagi csőd, ha ide állunk az autóval” – panaszolta a Metropolnak K. Balázs. A fiatal férfi azért kereste meg a Metropolt, mert szerinte vandálok lepték el az Örs vezér terénél lévő parkolót. Állandósult az autófeltörés és -rongálás, valamint a motorlopás. Lapunknak több károsul is elmondta a történetét.

Kővel verték be az autó üvegét Fotó: olvasói

"Szétverték az autómat!"

Nevetséges, hogy nem állhatok meg ott autóval, ahol lakom, mert szétverik az autómat

– folytatta Balázs. "A Fehér út és a Gyakorló utca kereszteződésénél lévő murvás parkolóról van szó, ahol most már folyamatosak a lopások és a rongálások."

Balázs elmondása szerint az autója bánta, hogy ebben a parkolóban állította le a kocsiját.

Éppen munkából jöttem haza, amikor észrevettem, hogy mit tettek a kocsimmal

– folytatta.

Beindítani se lehetett az autót, mert valamit raktak a tankba Fotó: olvasói

"Majdnem elájultam, amikor megláttam! Szegény kisautómnak az üvegét beverték kővel. Felfeszítették az ajtaját több helyen is, és megpróbálták beindítani valamivel. Ez nem sikerült nekik, így - gondolom, bosszúból - elkezdték összeverni az autómat. A tanksapkát is felfeszítették és raktak bele valami ragasztót. Szerencsére nem volt komoly érték az autóban, így csak azt a pár tárgyat vitték el belőle. Ugyanakkor ezzel a sok rongálással teljes anyagi csődöt csináltak nekem… Hívtam a rendőrséget, ahol elmondták, hogy nincsenek meglepve, hiszen ide folyamatosan ki kell jönniük, mert itt állandóan probléma van" – zárta szavait.



Hiába népszerű ez a parkoló, jobban teszik az autósok, ha nem állnak ide Fotó: olvasói

Ellopják a motorokat is

Egy másik helyi férfi, Krisztián se járt jobban. Az újonnan felújított motorját lopták el ugyanebből a parkolóból.

Borzasztó ideges voltam

– számolt be lapunknak Krisztián. "Én motoros futárként dolgozom és az egyik munkanap után leállítottam és lezártam ebben a parkolóban a motoromat. Amikor felkeltem és mentem volna dolgozni, látom, hogy nincs már sehol… Mondanom sem kell, hogy mennyire ideges lettem, hiszen én ezzel kerestem a kenyerem! Ráadásul pont előtte pár nappal újíttattam fel. Bejelentés tettem, de lezárták az ügyet. Semmit nem tudtak tenni."

Krisztián munkaeszközét lopták el Fotó: olvasói

Késsel szúrják ki a gumikat

Ha mindez nem lenne elég, többen beszámoltak lapunknak arról, hogy az autójuk gumijában tettek kárt vandálok.

Szerintem szórakozásból csinálják

– vélekedett egy helyi asszony. "Az autómhoz nem nyúltak, nem akarták ellopni, hanem egyszerűen körbesétálták és végig kivágták a gumikat. Persze trélert kellett hívjak, ami nem kis összeg, hogy elszállítsa az autószerelőhöz… Én biztos nem állok ide többet, inkább sétálok a kocsimhoz, mert ez nem normális dolog…" – mérgelődött.

Nyomozást folytat a rendőrség

Megkerestük a BRFK-t, milyen eljárások indultak a parkolóban történt lopások és rongálások miatt.

"Az Ön által említett parkolóban egy autótulajdonos észlelte, hogy 2023. augusztus 18-a 20 óra és 19-e reggel 5 óra között leparkolt autójának egyik ablakát betörték, az autó egyik kereke légvesztett állapotban volt és a tanksapkát is kinyitották. Miközben a rendőrök az autónál szemlét tartottak, a parkolóban egy másik sértett is közölte a rendőrökkel, hogy neki két autója is parkolt ebben a parkolóban, amelyek gumija szintén légvesztett állapotban volt. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság szabálysértési értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűncselekménye miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen" – válaszolta a rendőrség.