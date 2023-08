Másodszor rongálták meg a Tündérkör autóját

Péntek este feltörték a Tündérkör Alapítvány adományokat szállító autóját, amellyel gyerekeknek visznek élelmet – számolt be róla közösségi oldalán a szervezet. Szerencsére az autóban nem volt semmi, mivel csak akkor pakolnak bele, ha adományozni indulnak. Az elkövetőről felvétel is készült, mivel a parkolóban, ahol az autót hagyták, térfigyelő kamerák is vannak. Az alapítvány feljelentést tesz az illetékes hatóságnál.

Ki akarták fosztani az alapítvány adományt szállító autóját – Fotó: Tündérkör Alapítvány

A Tündérkör Alapítvány elnöke, Tóth Ferenc, saját kezűleg állít össze minden adománycsomagot, amik általában tartalmaznak mosószereket, száraz tartós élelmiszert, tisztítószert és édességeket is. A csomagok minimum 25 kilós, de inkább 40 kilósak. Ezeket egy speciális piros autóval szállítják ki a rászorulóknak, ami leginkább egy tűzoltóautóra hasonlít.

Azért szerettük volna ilyenre, hogy ezzel is szemléltessük, hogy mi is mentést végzünk

– mondta el a Metropolnak korábban Ferenc.

Lapunk a történtekkel kapcsolatban is felkereste az alapítvány vezetőjét, aki tudatta, hogy pont a bűncselekmény előtti napon szállították ki az adományokat.

Szerencsére sosem hagyunk benne semmit. Mivel ételt is szállítunk, rendszeresen fertőtlenítjük a furgont. Tehát hiába törték fel, nem találtak benne semmit

– árulta el az alapítvány elnöke.

Nem először fordul elő ilyesmi a tündérkörösök autójával

Nem ez az első eset, hogy megrongálták a tündér autót. Két évvel ezelőtt ugyanebben a parkolóban állt a gépjármű, amikor egy rosszakaró kromofággal öntötte le az autót. A hírről az alapítvány számolt be saját Facebook-oldalán.

Korábban kromofággal is leöntötték a járművet – Fotó: Tündérkör alapítvány

„Kit bántottunk mi?! Amikor a rosszindulat és a gonoszság nem ismer határt... Valaki a TÜNDÉR AUTÓT megrongálta, azt, amivel a rászoruló családoknak élelmiszert és tisztítószert szállít a Tündérkör Alapítvány, ami sokszor szelfifalként is működik a gyermekek számára, és ami oly becses nekünk is...” – olvasható a két évvel ezelőtti bejegyzésben.