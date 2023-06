Bajban van a Tündérkör Alapítvány: 50 tonna tisztítószert bukhatnak el a rászoruló családok

A Tündérkör Alapítvány a fogyatékossággal élő, sérült és elesett gyermekekért dolgozik immár kilencedik éve Debrecenben és környékén, ahol segíti az embereket, főleg a 16 év alatti elesettek támogatására fókuszálnak. A szervezet elsősorban az adók 1 százalékából tartja fenn magát, valamint a segítő kezeket is főleg magánemberek nyújtják számukra. Bár évente több száz családnak is mentőövet dobnak, most viszont ők azok, akik segítségre szorulnak.

Az alapítvány több kilós adománycsomagokkal segít a rászorulókon Fotó: Tündérkör alapítvány

Több tonna jó minőségű tisztítószert bukhatnak el a fogyatékossággal élő, sérült és elesett gyermekeket nevelő családok. A Tündérkör Alapítvány egyik elhivatott támogatója minden évben több tonna tisztítószert adományoz a Tündéreknek, hogy azt a legmegfelelőbb helyekre juttassák el. Az alapítvány elnöke, Ferenc ugyanis saját kezűleg állít össze minden adománycsomagot, amik általában tartalmaznak mosószereket, száraz tartós élelmiszert, tisztítószert és édességeket is. A csomagok minimum 25 kilós, de inkább 40 kilós méretben szállítják ki.

Idén viszont egy giga adománnyal lepte meg a gyártó az alapítványt. Összesen 46 tonna azaz 2 kamion (66 raklap) első osztályú tisztítószert adományozott a rászorulókat képviselő szervezetnek. Az alapítvány viszont akadályba ütközött, ugyanis nem tudják hol tárolni ezt a hatalmas mennyiséget.

Ha pár napon belül nem sikerül olyan vállalkozást szereznünk, aki kb. egy évig szakszerűen tudja nekünk tárolni a tisztítószereket, ráadásul mindezt ingyen, akkor bátran mondhatom, hogy rászorulók tömegei esnek el egy nagyon fontos segítségtől.

– mondta el lapunknak Tóth Zsé Ferenc.

Elmondása szerint Tündérkörnek nincsen akkora költségvetése, hogy egy ekkora raktárat kibéreljen, mivel nem részesülnek állami,önkormányzati és pályázati támogatásban sem. Így most ők szorulnak segítségre, ezért a nyilvánossághoz fordultak. Segítséget kérnek olyan magán vagy jogi személytől, aki rendelkezik ekkora kapacitású raktárral és nélkülözni tudja azt legalább egy évig, ráadásul mindezt anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Debreceni, vagy ahhoz minél közelebbi hely lenne az adományozás miatt a célszerű.