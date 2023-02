Hátrányos helyzetű gyermek volt, most más gyerekeken segít Ferenc

Ahhoz, hogy igazán megértsük az alapítvány háttérsztoriját, fontos ismerni az én történetemet is. Én 44 éves vagyok, viszont már születésemkor intézetbe kerültem. Nem volt könnyű dolgom, hatvan gyerek egy intézményben nem egyszerű. Farkastörvények uralkodtak. Ezen az sem segített, hogy nekem a szemem is rossz. A bal szememre teljesen vak vagyok, a jobb szememre is alig látok.