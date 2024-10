Hajtóvadászat Budapesten: a rendőrség megmutatta, ki lophatta el az idős taxis járművét

A Police.hu írja, hogy hajtóvadászat indult Budapesten, miután október 2-ára virradóan egy 27 éves férfi taxit hívott a VIII. kerületben, elvitette magát a XVIII. kerületbe, majd megfenyegette az idős sofőrt azzal, hogy megöli, ha nem adja át neki a járművet – a taxis engedelmeskedett, így sérülés nem történt.

Illusztráció / Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság a 01180/1635/2024. bü. ügyszámon rablás bűntett elkövetése miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. A feltételezett elkövető a 27 éves Lakatos Antal, akinek a képét is megosztotta a rendőrség. Körözést adtak ki ellene, jelenleg is hajtóvadászat folyik a férfi után – illetve az eltulajdonított TX-AE 954 rendszámú Ford Focus taxit is körözik.

Ide kattintva lehet megtekinteni a feltételezett elkövető képét.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Lakatos Antalt felismeri, tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.