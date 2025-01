Használt kereskedésből vett hűtőt egy debreceni nő, aki házhoz szállítással vette át a műszaki cikket, miután átadta a 120 ezer forintos vételárat. Mivel a hűtőszekrényeket szigorúan tilos azonnal üzembe helyezni, a fiatal nő 24 órát várt mielőtt áramforrásra kötötte. Megdöbbenésére a 120 ezer forintért vásárolt hűtőszekrény nem működött. Természetesen azonnal megpróbált kapcsolatba lépni az eladókkal, de sem a Facebookon, sem az eddig működő telefonszámon nem érte el őket, így egy debreceni Facebook-csoportban kért segítséget. Az átvert hölgy hideget és meleget is kapott, ám a legtöbben azt ajánlották neki, azonnal forduljon a rendőrséghez.

Így szállították ki a vásárolt hűtőszekrényt Fotó: Facebook

Hűtővel vernek át a csalók

A csúnyán rászedett nő egy Facebook-posztban keresi azokat a férfiakat, akik a címére szállították a hűtőszekrényt, hiszen abban bízik, félreértés történt. Állítása szerint 120 ezer forintért vett meg egy hűtőszekrényt, amire a kereskedő 3 hónap garanciát vállalat, ám a hűtőszekrény beüzemelésekor kiderült, az árucikk nem működik.

Eladtak nekem egy hűtőt 120 ezerért és nem működik. A számomat letiltották, és a Facebook-profilom szintén

– írja a nyilvános posztban a hölgy, aki a rosszindulatú hozzászólásokra reagálva azt is tisztázta, üzembe helyezés előtt várt, nem is keveset, ugyanis 24 óráig nem kötötte be a szerkezetet. Természetesen a netezőkben az a kérdés is felmerült, miért nem próbálta ki a vásárló a vásárolni kívánt terméket, de kiderült, erre nem volt lehetősége.

Az üzletük felújítás alatt áll, így házhoz szállítással hozták 3 hónap garanciával

– tudatta a debreceni nő. Sokak szerint gyanús az egész történet, de könnyű más kárán okosnak lenni. A kommentelők a csoportban kirakott képek alapján úgy vélik, az is előfordulhat, hogy nem megfelelő módon – fektetve – szállították a hűtőszekrényt, így nem kizárt, hogy a műszaki cikk akkor sérült meg. A legtöbben azt tanácsolták a fiatal nőnek, hogy amint tud, tegyen feljelentést a rendőrségen, hiszen könnyen előfordulhat, hogy szándékos átverés áldozata lett, ami bizony bűncselekmény. Azt egyelőre nem tudni, a nő megtette-e a feljelentést, ám a Metropol megkereste a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy tájékoztatást kérjünk az esettel kapcsolatban. Cikkünk megjelenéséig még nem érkezett meg a válaszuk.