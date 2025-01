Rejtélyes idős asszony megy be a kertekbe a XVI. kerületben, megijedtek a lakók - ez történt valójában

Némi felfordulást okozott a XVI. kerületben egy meghökkentő hír, ami futótűzként terjedt a kerület családi házas környékén: az egyik lakó ugyanis jelezte, hogy a kertjébe egy rejtélyes, idős asszony botorkált be. A néni ezután állítólag még a kilinccsel is elkezdett babrálni, majd nyomtalanul eltűnt.

A XVI. kerületi sashalmi piac környékén többször is látták az idős asszonyt / Fotó: Google Maps

Megijedtek a XVI. kerületben

Információink szerint az eset többször is előfordult már, a környéken pedig többen látták már kószálni a sokak szerint zavartnak tűnő asszonyt, főképpen a sashalmi piac környékén. Információink szerint nemcsak a XVI., de a XVII. kerületben is felbukkant, ott is egy kertbe sétált be. A környékbeliek közül a legtöbben már az új Repülős Giziért kiáltottak, ugyanis a helyiek egy csoportja szinte biztos volt benne, hogy az idős néni be akar törni valahova. Lapunknak azonban a környéken azt mondták, hogy ők inkább aggasztónak találták a néni viselkedését és az egészségéért aggódtak.

Láttuk erre, ha minden igaz. De az a nénike nem tűnt betörőnek, csak nagyon zavarodottnak. Amúgy a ruhája tiszta volt és rendes, nem tűnt elhanyagoltnak. Mi akkor azt gyanítottuk, hogy szegényke demenciában szenvedhet

- mondta egy környékbeli asszony. Hozzáfűzte, hogy azt is hallotta, hogy a nénit többen megkérdezték, mit is szeretne, a nevét azonban nem tudta megmondani, de állítólag a rokonait kereste.

Nem akart betörni az idős asszony

Azonban a közelmúltban ismét megjelent a nyugdíjas, aki úgy tudni, ismét megpróbált bemenni az egyik házba. Úgy tudjuk, hogy ez esetben a tulajdonosok zsarukat is értesítették, hiszen nem tudták, hogy pontosan mit is csinál a kertjükben az idős asszony. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a rendőrséget, akik elmondták, hogy valóban történt rendőrségi intézkedés, de eljárás nem indult.

Tájékoztatjuk, hogy az utóbbi időben egy rendőri intézkedés történt az András utcában, azonban a tulajdonos nem élt magánindítvánnyal, eljárás nem indult

- mondta el a Metropolnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Úgy tudjuk, hogy fény derült az igazságra: az idős asszony ugyanis korántsem betörni akart, hanem csupán zavarodott volt.

Inkább mentőt kellett volna hívni szegénynek. Remélem, vannak rokonai, valószínűleg akkor is őket kereste, amikor besétált a kertbe

- vélekedett egy helybeli férfi.