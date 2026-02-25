Több mint ezer baba születik évente a Liv Duna Medical Center modern, családbarát szülészetén

A Liv Duna Medical Center valódi kórházi háttérrel rendelkező magánintézményként működik, ahol a szülészet mögött teljes szakmai infrastruktúra és professzionális orvosi stáb áll. A nap 24 órájában elérhető aneszteziológus és neonatológus szakorvos, valamint folyamatos nőgyógyász szakorvosi jelenlét biztosítja, hogy szükség esetén azonnali beavatkozásra legyen lehetőség. Az osztályon mintegy 25 szülész-nőgyógyász szakorvos és magasan képzett szakszemélyzet dolgozik összehangolt csapatként, ismertette Dr. Hartman Gábor orvosigazgató, aki több évtizedes munkássága során már több mint 5000 babát segített világra.

Több mint ezer baba születik évente Fotó: Liv Duna Medical Center

Otthonszülés élménye, kórházi biztonságban

Az intézmény filozófiája szerint a szülés egyszerre családi esemény és orvosi szempontból kiemelten fontos élethelyzet. A Liv Duna Medical Center célja, hogy az otthonszülés élményét biztosítsa modern, biztonságos kórházi környezetben. Mint az intézmény orvosigazgatója kifejtette: a családbarát szemlélet a gyakorlatban is megjelenik, a vajúdás alatt zavartalan, nyugodt környezetet biztosítanak, a család jelenléte természetes és támogatott, az orvosok és a szülésznők a megfelelő időben kapcsolódnak be az eseményekbe. Emellett lehetőség van vízben szülésre, alternatív módszerekre, valamint pszichológiai és mentális felkészítésre.

Az intézmény 2026-ban 10%-os kedvezményt biztosít prémium és exkluzív szülési csomagjaira, ezzel is támogatva a családokat ebben a különleges életszakaszban.

Az Liv Duna Medical Centerben a természetes szülés támogatása kiemelt szerepet kap. A császármetszés aránya az országos magánintézményi átlagnál alacsonyabb, mivel az orvosok csak egyértelmű szakmai körülmény esetén döntenek a műtéti beavatkozás mellett.

Intézményi bizalom az orvosválasztás helyett

Dr. Hartman Gábor szerint az elmúlt évek egészségügyi változásai nyomán a kismamák döntési szempontjai is átalakultak. Míg korábban sokan ragaszkodtak egy adott szakorvoshoz, ma egyre többen az intézményi biztonságot és a magas szakmai színvonalat helyezik előtérbe. Tapasztalatai szerint egyre több szülő bízza magát az intézmény szakmailag felkészült ügyeleti csapatára, felismerve, hogy a biztonságos háttér és a jól szervezett rendszer legalább olyan fontos, mint a személyes kötődés.