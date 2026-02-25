RETRO RÁDIÓ

"Minden nap megkérdezem magamtól, mi történik ezután és nincs válaszom" – Devonban talált menedéket az ukrán család

Ugyan a háborútól messze, mégis létbizonytalanságban élnek egyes ukrán családok. Vannak, akik szeretnének hazamenni, mások teljesen lemondtak erről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.25. 17:25
orosz-ukrán háború ukrajna háború

A szomszédban dúló háború rengeteg ukrán családot a határon túlra kergetett. Egyesek Európában, mások a tengerentúlon húzták meg magukat. Vannak, akik reménykednek, hogy egy nap hazautazhatnak, mások teljesen lemondtak erről - írja a Bors.

Létbizonytalanságban élnek egyes ukrán családok a háború miatt.
Létbizonytalanságban élnek egyes ukrán családok a háború miatt. Fotó: AFP

A háború negyedik évfordulóját is meghaladtuk. Ezzel rengeteg kivándorló más országokban keresett menedéket. Vannak, akik Lengyelországba menekültek, mások Törökországban vagy éppen Ukrajnával szomszédos országokban próbálnak új életet kezdeni. Akármilyen messze is kerülnek otthonuktól, szülőhazájukat nem akarják teljesen maguk mögött hagyni. 

Egy édesanya és a fia Tavistock-ban, Angliában keresett menedéket, miután elmenekültek a háború elől. Azt mondják, a jövőjük továbbra is bizonytalan. Tetjana Majorova-Otmorszka, az édesanya és a fia, Hordij Harkivban éltek, mielőtt kiköltöztek. Az előző hónapban otthonukat elpusztították az oroszok.

Úgy érzem, mintha az életemben nem tervezhetnék semmit. Minden nap megkérdezem magamtól, mi történik ezután és nincs válaszom

– nyilatkozta az ITV News-nak Tetjana Mayorova-Otmorszka. A család óriási utat tett meg.

 

