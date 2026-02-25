RETRO RÁDIÓ

Hatalmas lángok - Teljes terjedelmében égett egy kamion az M3-ason

Hirtelen kapott lángra. Kamiontűz miatt rohantak a tűzoltók az M3-asra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.25. 18:15
tűz M3 kamionos baleset kamion

Hatalmas lángokban állt egy kamion az M3 autópálya szabolcsi szakaszán. A tűz miatt teljes pályazárat rendeltek el Budapest felé szerda hajnalban. A jármű 20 tonna almát szállított, amelynek tartalma szétterült az úton.

Hatalmas lángok csaptak fel az M3-ason - Teljes terjedelmében égett a kamion

A szerda hajnalban történt kamiontűz az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a kálmánházi pihenő közelében történt. A hatóságok lezárták az érintett pályaszakaszt – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál. A tehergépjármű mintegy 20 tonna almát szállított raklapokon és papírdobozokban, amikor az hirtelen lángra kapott. A sofőr gyors lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot: amint észlelte, hogy ég a vontatmány, azonnal lekapcsolta azt – számolt be róla a SZON.

A helyszínre a nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik nagy erőkkel, több vízsugárral oltották el a lángokat. Szerencsére személyi sérülés nem történt.

