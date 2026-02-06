Feltámad a magyar legenda: ilyenek voltak az ikonikus Rábák

A Rába története 1896-ban kezdődött a Magyar Waggon- és Gépgyár alapításával, de az igazi áttörést a teherautók hozták meg. Tudtad, hogy már az első világháború előtt saját fejlesztésű kocsik gurultak ki a gyárból? A két világháború között a Rába-Krupp és a legendás botkormányos "Botond" terepjárók bizonyították: a magyar mérnökök előtt nincs akadály, a Rába már akkor a technológiai élvonalat képviselte.

A Rába története 1896-ban kezdődött a Magyar Waggon- és Gépgyár alapításával, de az igazi áttörést a teherautók hozták meg Fotó: Fortepan

Rába, az acélba öntött történelem: A győri óriás felemelkedése

A hatvanas-hetvenes években jött az igazi aranykor. Megszületett a mindenki által ismert, MAN-licenc motoros Rába kamion, amit a sofőrök csak "Ede"-ként emlegettek a legendás vezérigazgató, Horváth Ede után. A Hungarocamion szerelvényei Európától a Közel-Keletig mindenhol ott voltak. A Rába nem csak egy gép volt, hanem a magyar minőség szimbóluma, ami a sivatagban és a fagyban is megbízhatóan dübörgött. Nem feledkezhetünk meg a Rába-Steiger traktorokról sem, amelyek a mai napig a gazdák kedvencei – igazi "királytraktorok", amik elpusztíthatatlanok.

A hatvanas-hetvenes években jött az igazi aranykor. Megszületett a mindenki által ismert, MAN-licenc motoros Rába kamion, amit a sofőrök csak "Ede"-ként emlegettek Fotó: Fortepan / FŐFOTÓ

Bár a rendszerváltás után sok magyar ipari óriás elvérzett, a Rába túlélte a legnehezebb időket is. Átálltak a futómű- és alkatrészgyártásra, beszállítói lettek a világ legnagyobb kamiongyártóinak, és a Magyar Honvédségnek is ők szállították a speciális H-szériás terepjárókat. A Rába név sosem tűnt el, csak csendben készült a nagy visszatérésre.

A nagy bejelentés: Jön a Rába-Tátra!

2026 elején bombaként robbant a hír: Orbán Viktor miniszterelnök Hatvanban bejelentette, hogy újraindul az önálló magyar teherautó-gyártás Győrben! A projekt a Rába-Tátra névre hallgat, ami garancia a brutális terepjáró képességre és a modern technológiára. A győri gyár hatalmas modernizáción megy keresztül, és márciusban "új kalandba" vág bele. Ez nemcsak nosztalgia: ez egy modern, versenyképes magyar ipar víziója.

A legenda tehát nem csak a múzeumban él tovább, hanem hamarosan újra ott lesz az utakon az építkezéseken. Készüljetek, mert a Rába motorok hangja újra betölti a vidéket!

Addig is nosztalgiázzunk egy kicsit, jöjjön a retro-életérzés és az egykori Rábák: