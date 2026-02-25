RETRO RÁDIÓ

Hatalmasat esett egy zebrán száguldó biciklis Dunaharasztiban

Ismét bebizonyosodott, hogy a fehér csíkok az aszfalton nem mágikus védőpajzsok, és a gravitáció még a legelszántabb kétkerekűekre is vonatkozik. Dunaharasztiban egy kerékpáros fenegyerek gondolta úgy, hogy a leszállás csak a gyengék sportja, és lendületből próbált áttekerni a zebrán. A fizika és egy érkező autó azonban közbeszólt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.25. 18:35
Vannak dolgok, amik örök életre szólnak: a nagyi húslevese, a rezsiszámlák és az a tévhit, hogy a kerékpárosnak a zebrán minden körülmények között „alanyi joga” van az átszáguldáshoz. Legutóbb Dunaharaszti utcáin láthattunk egy olyan bemutatót, amit még a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság sem tudott szó nélkül hagyni. A történet egyszerű, mint egy egysebességes Camping bicikli: adott egy zebra, egy magabiztos kerekező és egy autós, aki nem látnok, csak egy sofőr.

A kerékpáros úgy gondolta, a gyalogátkelőhely valójában egy sárga trikós gyorsasági szakasz
A Pest vármegyei rendőrség beszámolója szerint a napokban ijesztő jelenet játszódott le: a kerékpáros úgy gondolta, a gyalogátkelőhely valójában egy sárga trikós gyorsasági szakasz. Balról érkezett az autó, a biciklis meg szemből. Az ütközés elkerülhetetlen volt. A kerékpáros szerencséjére az őrangyala aznap nem biciklivel közlekedett, így viszonylag olcsón, komolyabb sérülések nélkül megúszta a találkozót a motorháztetővel. A bicikli valószínűleg már nem így járt, a rendőrség pedig szabálysértési eljárással „jutalmazta” a mutatványt.

Le kell szállni a kerékpárról 

Tisztázzuk egyszer és mindenkorra, mielőtt mindenki Tour de France-t rendez a helyi kisbolt előtt: a zebra nem kerékpárút. A KRESZ szerint ugyanis a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a kerékpárosnak – kapaszkodjanak meg a kormányba – le kell szállnia. 

Amint a kerékpáros lába érinti az aszfaltot, megtörténik a varázslat: gyalogossá válik. Ekkor már valóban jár neki az elsőbbség, az autósok pedig kötelesek megállni. De amíg nyeregben van, addig csak egy gyorsan mozgó tárgy, amit a sofőrök jó eséllyel csak akkor vesznek észre, amikor már késő. Egy autós 4-5 km/órás gyalogos tempóra számít, nem pedig egy 20-al berobbanó „rakétára”.

A fizika nem nézi a KRESZ-kisokost

Sokan érvelnek azzal, hogy „de én gyorsabb vagyok, hamarabb eltűnök onnan”. A valóság viszont az, hogy a reakcióidő nem válogat. Ha nincs sárga szaggatott vonallal jelölt kerékpáros átvezetés, akkor marad a gyalogtempó. Ellenkező esetben nemcsak a csontjaidat kockáztatod, hanem a pénztárcádat is: ha ugyanis nyeregben ülve ütnek el a zebrán, a felelősség, ezzel együtt a javítási számla is nagy eséllyel a tiéd lesz.

 

