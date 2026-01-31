Szörnyű tragédia: lebénult az édesapa egy szerencsétlen kerékpár baleset után
Az 56 éves Neil Wilson élete egy szeptemberi balesetet követően teljesen megváltozott.
Az 56 éves Neil Wilson szörnyű balesetben lebénult az olaszországi Finale Liguréban, szeptember 13-án. A háromgyermekes apa, aki korábban a sportág edzője volt, egy hegyen felfelé menet haladt felfelé az észak-olaszországi településen, amikor megelőzött egy másik kerékpárost, megcsúszott és 4,2 métert zuhant egy szikla széléről.
Több métert zuhant, válltól lefelé lebénult
A hátborzongató esetet felidézve a Dumfries-ből származó Neil a következőket osztotta meg: „Finale Ligure-ben kerékpáros nyaralásra mentem – ha hegyikerékpáros vagy, akkor ez a megfelelő hely. Éppen egy hegyi túra versenyen vettem részt, de esős volt az időjárás.”
Megelőztem egy másik versenyzőt és elég közel voltam az út széléhez. Egy kicsit túl erősen nyomtam a pedált a bal lábammal és a hátsó kerekem megcsúszott. Ahogy megcsúszott a hátsó kerekem az útról is lecsúsztam és én is a kerékpárral együtt zuhantam. Körülbelül 4,5 métert estem, és az ütközés során a nyakam hátratört. Lyuk keletkezett a sisakomon, ahol a fejemet bevertem. Amint földet értem, semmit sem éreztem. Azonnal megtörtént.
A balesetet követően Neilt helikopterrel szállították egy észak-olaszországi kórházba, majd visszavitték Skóciába. Megműtötték, melynek során több titán tűt helyeztek a nyakában. Decemberben kiengedték az osztályról, Neil jelenleg a Lockerbie közelében található Lochleven Idősek Otthonában él. Neil így nyilatkozott: „Teljesen és örökre lesérültem, ami azt jelenti, hogy nincs visszaút belőle és életem végéig bénult leszek. Érzem a vállaimat, de alatta semmit sem érzek.”
„A hegyi kerékpározás mindig is hatalmas része volt az életemnek. Miután nyugdíjba vonultam a rendőrségtől, a szenvedélyemet edzősködéssel vállalkozássá alakítottam. Nehéz volt feladni. A balesetem megváltoztatta az életemet, de nem akarom, hogy elvegye a szenvedélyemet.”- idézi a Mirror.
