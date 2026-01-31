Szörnyű tragédia: lebénult az édesapa egy szerencsétlen kerékpár baleset után

Az 56 éves Neil Wilson szörnyű balesetben lebénult az olaszországi Finale Liguréban, szeptember 13-án. A háromgyermekes apa, aki korábban a sportág edzője volt, egy hegyen felfelé menet haladt felfelé az észak-olaszországi településen, amikor megelőzött egy másik kerékpárost, megcsúszott és 4,2 métert zuhant egy szikla széléről.

Egész életére lebénult a kerékpár baleset miatt Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Több métert zuhant, válltól lefelé lebénult

A hátborzongató esetet felidézve a Dumfries-ből származó Neil a következőket osztotta meg: „Finale Ligure-ben kerékpáros nyaralásra mentem – ha hegyikerékpáros vagy, akkor ez a megfelelő hely. Éppen egy hegyi túra versenyen vettem részt, de esős volt az időjárás.”

Megelőztem egy másik versenyzőt és elég közel voltam az út széléhez. Egy kicsit túl erősen nyomtam a pedált a bal lábammal és a hátsó kerekem megcsúszott. Ahogy megcsúszott a hátsó kerekem az útról is lecsúsztam és én is a kerékpárral együtt zuhantam. Körülbelül 4,5 métert estem, és az ütközés során a nyakam hátratört. Lyuk keletkezett a sisakomon, ahol a fejemet bevertem. Amint földet értem, semmit sem éreztem. Azonnal megtörtént.

A balesetet követően Neilt helikopterrel szállították egy észak-olaszországi kórházba, majd visszavitték Skóciába. Megműtötték, melynek során több titán tűt helyeztek a nyakában. Decemberben kiengedték az osztályról, Neil jelenleg a Lockerbie közelében található Lochleven Idősek Otthonában él. Neil így nyilatkozott: „Teljesen és örökre lesérültem, ami azt jelenti, hogy nincs visszaút belőle és életem végéig bénult leszek. Érzem a vállaimat, de alatta semmit sem érzek.”

„A hegyi kerékpározás mindig is hatalmas része volt az életemnek. Miután nyugdíjba vonultam a rendőrségtől, a szenvedélyemet edzősködéssel vállalkozássá alakítottam. Nehéz volt feladni. A balesetem megváltoztatta az életemet, de nem akarom, hogy elvegye a szenvedélyemet.”- idézi a Mirror.