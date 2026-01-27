RETRO RÁDIÓ

Világszínvonalú megoldás teljes fogsor pótlására Budapesten

A fogak elvesztése nem csupán esztétikai kérdés: a rágóképesség romlása, az emésztés zavara, a közérzet és az általános egészségi állapot romlása mind szoros összefüggésben állhat a hiányos fogsorral.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.27. 11:35
Módosítva: 2026.01.27. 13:57
Erre a komplex problémára kínál világszínvonalú, innovatív megoldásokat az Imperial Dental és a Liv Duna Medical Center együttműködése, amely a legmodernebb implantológiai technológiákra épül.

Fotó: Imperial Dental

A teljes fogsor szerepe az egészség megőrzésében

A megfelelő rágóképesség alapvető feltétele a jó emésztésnek és a tápanyagok hatékony hasznosulásának. A hiányos fogsor vagy az instabil fogpótlás nemcsak az étkezést nehezíti meg, hanem hosszú távon az emésztőrendszer működésére, az állkapocs csontállományára és a páciens életminőségére is negatív hatással lehet.

Sokan évekig együtt élnek a foghiánnyal, többekről pedig lemondtak az orvosok, különösen súlyos csontvesztés esetén. Pedig létezik megoldás: az Imperial Dental és a Liv Duna Medical Center együttműködésének egyik legfontosabb célja éppen az, hogy ezeknek a pácienseknek is biztonságos és hosszú távú alternatívát kínáljon.

 

Innováció ott, ahol más megoldás már nincs

„Az együttműködésünk középpontjában a komplex implantációs és teljes szájrehabilitációs kezelések állnak. Hamarosan elérhetővé válik egy forradalmi újdonságnak számító eljárás is, amely Európában is ritkaság: a subperiosteális, azaz csontfelszínre illeszkedő implantátum, amely súlyos csontállomány-hiány esetén is lehetővé teszi a fogsor pótlását” – hangsúlyozta dr. Baráth Gábor, az Imperial Dental vezető implantológusa.

Az eljárás lényege, hogy a Liv Duna Medical nagy felbontású CT-berendezésével felvételek készülnek a páciensről, ami alapján teljesen egyedi, titán implantátum fognak gyártani, amely a páciens csontfelszínére „nyeregszerűen” illeszkedik. Az implantátumot speciális csavarok rögzítik a meglévő csonthoz, erre pedig azonnal terhelhető fogpótlás kerül. Ez a módszer sok esetben ki fogja váltani az éveken át tartó, kockázatos és megterhelő csontpótló műtéteket.

 

Kórházi háttér, sebészeti biztonság

A speciális beavatkozásokat műtéti körülmények között, altatásban fogják végezni szájsebész szakorvossal közösen, a Liv Duna Medical Center teljes kórházi infrastruktúrájára támaszkodva. A korszerű műtők, az aneszteziológiai háttér, a modern diagnosztikai eszközök és a validált implantátum gyártási folyamatok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kezelés a lehető legnagyobb biztonságban történjen. A digitális tervezés, a lézeres titángyártás és az ortopédiai sebészetben is alkalmazott felületkezelési technológiák lehetővé teszik, hogy az implantátum valóban a páciensre szabva készüljön el – emelte ki dr. Baráth Gábor.

Fotó: Imperial Dental

 

Nemzetközi érdeklődés, hazai szakértelem

A módszer és az egyéb fogpótlási eljárások miatt az Imperial Dental rendelőjébe várhatóan még több páciens érkezik Nyugat- és Észak-Európából, többek között Németországból, Franciaországból, Dániából, Norvégiából és az Egyesült Királyságból. A betegek a kedvező ár és a kiváló hazai orvosok miatt választják Budapestet.

„A teljes szájrehabilitáció célja nem pusztán az, hogy »legyenek fogaink«, hanem a páciens újra magabiztosan tudjon rágni, enni, beszélni és társasági életet élni. Ahogyan egy csípő- vagy térdprotézis visszaadja a mozgás szabadságát, úgy ezek az implantológiai megoldások a rágás és a mindennapi komfort lehetőségét adják vissza sok esetben egyetlen, jól tervezett beavatkozással” – tette hozzá dr. Baráth Gábor.

