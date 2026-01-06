Ennyi kell csak, hogy Harry herceg és Károly király kapcsolata javuljon!

Egy királyi tudósító szerint Harry herceg egyszer s mindenkorra helyrehozhatná a kapcsolatát az édesapjával, és ehhez elég lenne egyetlen dolog!

Csak egy dologra van szükség ahhoz, hogy Harry herceg és a király kapcsolata megjavuljon – állítja egy királyi tudósító (Fotó: AFP)

Harry hercegnek csak egy lehetősége van

Sok szakértő egyetért abban, hogy Harry herceg legutóbbi látogatása az Egyesült Királyságba hozzájárult ahhoz, hogy javuljon a viharos kapcsolata édesapjával, III. Károly királlyal. Jasmine Carey királyi tudósító azonban úgy véli, hogy az apa-fiú viszony teljesen megoldódna, ha a herceg egy valamit megtenne az édesapja kedvéért.

Mi lenne ez a dolog, kérdezhetik? Hozza magával a gyermekeit, a 6 éves Archie herceget és a 4 esztendős Lilibet hercegnőt az Egyesült Királyságba!

– írja a királyi tudósító.

Jasmine Carey azzal érvel, hogy a gesztus auzért is volna átütő erejű, mert III. Károly nemcsak uralkodó, hanem szerető családapa is. Kiváló kapcsolatot ápol a rokonokkal, köztük idősebb fiával, Vilmos herceggel és Vilmos gyermekeivel: György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel.

És mint szerető, vidám nagypapa, nem meglepő, hogy fájdalmat okoz neki, hogy nem láthatja Harry gyermekeit, akik szintén az unokái.

– fogalmaz a királyi tudósító.

Bár valószínűleg az évek során videóhívásokon keresztül láthatta Archie-t és Lilibetet, a két unoka 2022 óta nem járt az Egyesült Királyságban, ahogy az édesanyjuk, Meghan Markle sem.

Bármely nagyszülő számára ez bizonyára nyomasztó lehet. Bár Károlynak ott a másik három unokája, valamint nevelt unokái a Camilla királynéval kötött házassága révén, kétségtelen, hogy továbbra is szeretné ápolni a kapcsolatot Archie-val és Lilibettel

– tette hozzá a királyi tudósító.

Jasmine hozzátette, hogy ezt a kívánságot csak Harry és Meghan tudja valóra váltani. Bár úgy tartják, Harry és a király kapcsolata javulóban van, a királyi tudósító nem gondolja, hogy teljesen helyreállna, amíg Harry egész családja nem kerül vissza az uralkodó életébe – olvasható a brit Express oldalán.