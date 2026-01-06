Ennyi kell csak, hogy Harry herceg és Károly király kapcsolata javuljon!
Megszólalt a királyi tudósító. Harry herceg egyetlen gesztusa hidat építene!
Egy királyi tudósító szerint Harry herceg egyszer s mindenkorra helyrehozhatná a kapcsolatát az édesapjával, és ehhez elég lenne egyetlen dolog!
Harry hercegnek csak egy lehetősége van
Sok szakértő egyetért abban, hogy Harry herceg legutóbbi látogatása az Egyesült Királyságba hozzájárult ahhoz, hogy javuljon a viharos kapcsolata édesapjával, III. Károly királlyal. Jasmine Carey királyi tudósító azonban úgy véli, hogy az apa-fiú viszony teljesen megoldódna, ha a herceg egy valamit megtenne az édesapja kedvéért.
Mi lenne ez a dolog, kérdezhetik? Hozza magával a gyermekeit, a 6 éves Archie herceget és a 4 esztendős Lilibet hercegnőt az Egyesült Királyságba!
– írja a királyi tudósító.
Jasmine Carey azzal érvel, hogy a gesztus auzért is volna átütő erejű, mert III. Károly nemcsak uralkodó, hanem szerető családapa is. Kiváló kapcsolatot ápol a rokonokkal, köztük idősebb fiával, Vilmos herceggel és Vilmos gyermekeivel: György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel.
És mint szerető, vidám nagypapa, nem meglepő, hogy fájdalmat okoz neki, hogy nem láthatja Harry gyermekeit, akik szintén az unokái.
– fogalmaz a királyi tudósító.
Bár valószínűleg az évek során videóhívásokon keresztül láthatta Archie-t és Lilibetet, a két unoka 2022 óta nem járt az Egyesült Királyságban, ahogy az édesanyjuk, Meghan Markle sem.
Bármely nagyszülő számára ez bizonyára nyomasztó lehet. Bár Károlynak ott a másik három unokája, valamint nevelt unokái a Camilla királynéval kötött házassága révén, kétségtelen, hogy továbbra is szeretné ápolni a kapcsolatot Archie-val és Lilibettel
– tette hozzá a királyi tudósító.
Jasmine hozzátette, hogy ezt a kívánságot csak Harry és Meghan tudja valóra váltani. Bár úgy tartják, Harry és a király kapcsolata javulóban van, a királyi tudósító nem gondolja, hogy teljesen helyreállna, amíg Harry egész családja nem kerül vissza az uralkodó életébe – olvasható a brit Express oldalán.
