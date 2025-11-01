Nem hagyja magát Rába Tímea: frappánsan üzent a rosszakaróinak

Újabb ismert édesanya került a baloldali kommentelők célkeresztjébe – ezúttal Rába Tímeát vették elő, amiért nyíltan vállalta: csatlakozott a Digitális Polgári Körhöz. A háromgyermekes anya döntése – amelyben a család, a biztonság és a szeretet fontosságát hangsúlyozta – nagy visszhangot váltott ki, ám Rába Tímea nem engedett a nyomásnak, és büszkén állt ki az értékei mellett, sőt mintha még nagyobb lendületet kapott volna a gyűlöletcunamitól, mint korábban.

Rába Tímea DPK tagsága felbőszítette az ellenzéki tábort (Fotó: Bors)

Rába Tímea büszkén állt ki az általa fontosnak tartott értékek mellett

Rába Tímea hosszú posztban írta le, mit jelent számára a család: az otthon melege, a szeretet, az a fajta biztonság, amelyben gyermekei is felnőttek. Most, hogy már önálló életet élnek, még erősebben érzi, mennyire fontos, hogy olyan világban élhessenek, ahol ezek az értékek újra számítanak. Ezért döntött úgy, hogy hangot ad meggyőződésének, és csatlakozik a DPK-hoz:

Hiszem, hogy a család, a szeretet és az összetartás jelenti az erőt és a biztonság alapját, és boldog vagyok, hogy egy olyan közösség tagja lehetek, ahol ezek az értékek valóban számítanak

– árulta el az egykori modell.

Hiába zúdult rá a rosszindulat, higgadt maradt

A bejelentés után természetesen azonnal rázúdult a megszokott , lumpen baloldali kritika, de sokan azért kiálltak mellette: „Hiszem, hogy a család, a szeretet és az összetartás jelenti az erőt és a biztonság alapját, és boldog vagyok, hogy egy olyan közösség tagja lehetek, ahol ezek az értékek valóban számítanak”. „A gyerekek a legfontosabbak! Vigyázzunk rájuk, a legfontosabb, hogy Magyarország továbbra is Európa egyik legbiztonságosabb országa maradjon!” – írták a kommentelők, akik megállapították, hogy végre valaki bátran képviseli a klasszikus konzervatív értékeket a mai értékválsággal teli világban.

Voltak hasonlóan gondolkodók, akik nem féltek hallatni a hangjukat (Fotó: Facebook)

Rába Tímea újabb bejelentése olaj volt a tűzre

A volt modell azonban nem hátrált meg a támadásoktól, sőt, új lendületet kapott: bejelentette, hogy saját chatcsatornát indít, ahol exkluzív történeteket és háttérsztorikat oszt meg követőivel.