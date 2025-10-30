Újabb sztár csatlakozott a DPK-hoz - Rába Tímea elárulta, miért

,,Háromgyermekes anyukaként számomra mindig a család és a biztonság volt a legfontosabb. Gyermekeim nevelése során igyekeztem megteremteni számukra az otthon melegét, és átadni mindazokat az értékeket, amelyek számomra is kapaszkodót jelentettek az életben." - írja Rába Tímea.

Ezért döntött úgy Rába Tímea, hogy csatlakozik a Digitális Polgári Körhöz. Fotó: Rába Tímea/Instagram

Most, hogy felnőttek, még erősebben érzem a felelősséget: szeretném, ha ők is olyan világban alapíthatnának családot, amelyben nyugalom, biztonság és szeretet veszi körül őket. Hiszem, hogy ahhoz, hogy majd az unokáim is egy ilyen közegben nőhessenek fel, nekem is meg kell szólalnom, és ki kell állnom a számomra fontos értékek mellett. Ezért döntöttem úgy, hogy csatlakozom a Digitális Polgári Körhöz. Hiszem, hogy a család, a szeretet és az összetartás jelenti az erőt és a biztonság alapját, és boldog vagyok, hogy egy olyan közösség tagja lehetek, ahol ezek az értékek valóban számítanak

– írja Rába Tímea, hozzátéve: Ha te is szeretnél részese lenni egy ilyen közösségnek, csatlakozz hozzánk még ma: https://dpkor.hu/