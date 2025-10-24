Kucsera Gábor: fejet hajtani a nemzeti ünnepen nem jobb vagy baloldali privilégium
„Megtisztelő volt ott lenni és a honfitársaimmal közösen elénekelni a Himnuszt és együtt emlékezni 1956 hőseire” – mondta a sportember.
Hazai sztárok egész sora döntött úgy, hogy jelenlétével támogatja Orbán Viktor október 23-án elmondott, ünnepi beszédének mindenkihez szóló üzenetét. Kucsera Gábor az állami ünnepség után mondta el gondolatait a Borsnak.
Kucsera Gábor: „Október 23-a a magyar nép ünnepe...”
„Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország egyik, történelmi és meghatározó mérföldköve. A hősökre megemlékezni és előttük fejet hajtani a nemzeti ünnepen nem jobb vagy baloldali privilégium. Október 23-a a magyar nép ünnepe, határainkon innen és túl.
Nekem megtisztelő volt ott lenni és a honfitársaimmal közösen elénekelni a Himnuszt és együtt emlékezni 1956 hőseire
– fogalmazott a kétszeres világbajnok sportoló, aki büszke arra, hogy ott ülhetett Magyarország miniszterelnöke mögött az ünnepi beszéde alatt.
„Ha akár egy életet is meg tudunk menteni, akkor már megérte”
Kucsera Gábor ugyanakkor nem „csupán” ezen a módon mutatta meg az utóbbi időben, hogy mennyire elkötelezett Magyarország kormányának és a jobboldalnak a törekvései mellett. Alapítótagként csatlakozott a Drogellenes Digitális Polgári Körhöz, melynek üzenete és eszmeisége nagyon fontos számára. „Használtam drogokat, de nem voltam függő” – mondta korábban lapunknak. Gábor, éppen ezért fontosnak tartja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a veszélyekre – ennek jegyében lett a Drogellenes Digitális Polgári Kör egyik alapítója: „Jött ez a felkérés, és úgy voltam vele, ha el tudunk jutni minél több emberhez, és akár egy életet is meg tudunk menteni, akkor már megérte. Tök mindegy, mennyi hideget kapok emiatt” – nyilatkozta Kucsera Gábor.
