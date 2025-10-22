"A békés megoldás és a párbeszéd híve vagyok" - Ezért lett öt Digitális Polgári Kör tagja Nemcsák Károly

A TV2 Mokka című műsorának volt a vendége Nemcsák Károly, aki többek közt a párbeszéd fontosságáról, a békés vita kultúrájáról, illetve arról is mesélt, miért csatlakozott öt különböző Digitális Polgári Körhöz – köztük a Zebra Körhöz. A művészt Proksa Szandra konferálta fel, aki kiemelte: Nemcsák Károly a nyugodt, konszenzusra építő beszélgetések híve, és ezt nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is képviseli - írja a Bors.

Nemcsák Károly öt Digitális Polgári Kör tagja lett / Fotó: MW

Erről számolt be Nemcsák Károly

Azért vagyok öt polgári kör tagja, mert mindegyik körhöz van valami közöm

– mondta, majd hozzátette, a döntését Orbán Viktor nyári felhívása is inspirálta:

Valójában azért csatlakoztam a polgári körökhöz, mert, amikor Orbán Viktor meghirdette nyáron, hogy egy olyan kör alakul, ahol azok az emberek is részt vehetnek, akik nem feltétlenül harcos természetűek. A békés megoldás és a párbeszéd híve vagyok

– árulta el a színész, aki szerint az elmúlt években különösen felértékelődött a békés párbeszéd szerepe, és a polgári körök lehetőséget teremtenek arra, hogy különböző gondolkodású emberek is közös nevezőre jussanak. Hozzátette, a mai világban egyre több a feszültség és a megosztottság, miközben sokkal több figyelmet kellene fordítani az emberi értékekre és a szeretetre:

Sok dologra fel kell hívnunk a figyelmet, ami nem a konfliktusokra, hanem a szeretetre és az értékekre épül.

Nemcsák arról is beszélt, hogy milyen nagy változásokat látott az elmúlt években Budapesten. A Várkert Bazárt például egykor a főváros „szégyenfoltjának” nevezte, ma viszont már büszkén tekint rá:

Ha valaki most végigmegy a rakparton, lenyűgöző látvány tárul elé

– fogalmazott.

A színházigazgató szerint a közös gondolkodás és a nyitottság kulcsfontosságú, legyen szó a közéletről vagy a kulturális élet mindennapjairól:

Nagyon keveset beszélgetünk egymással, sokszínűek vagyunk, úgy gondolom, meg kell érteni, hogy valaki miért gondolkodik másképpen. Meg lehet győzni egymást, vagy pedig egy közös platformra helyezkedni. Mint színház igazgató is azt gondolom, hogy egy olyan konszenzust alakítsak ki a színházon belül, ami mindenkinek megfelelő és jó

– emelte ki.