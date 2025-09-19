Nemcsák Károly szerint a Digitális Polgári Körök jó irányt mutatnak

Sok éve már annak, hogy Nemcsák Károly karaktere „beszállt az internetbe”. A színész, akkor nem gondolta, hogy évtizedekkel később éppen az online tér lesz az a csatamező, ahol szükséges lesz harcba indulnia az eszméi és gondolatisága megvédéséért. A színész ugyanakkor kész arra, hogy a Digitális Polgári Körök zászlói alatt, vitába szálljon azokkal, akik a széthúzást erőltetik, és arra is, hogy elérje nálik azt a békés konstruktív hangnemet, amit éppen úgy sajátjának vall, mint az a közel 72 ezer honfitársunk, akik szintén csatlakoztak egy-egy Digitális Polgári Kőrhöz.

Nemcsák Károly fontosnak tartja a Digitális Polgári Körök megalapítását (Fotó: Mediaworks archív)

Nemcsák Károly: „Nehezen viselem, hogy az online térben minősíthetetlen szintre süllyedt a kommunikáció”

Nemcsák Károly a Innovatív Zala-Hih Tech Magyarországért Polgár Kör tagja a Metropolnak mesélt a döntése hátteréről és természetesen üdvözölte a szombati, országos találkozó létrejöttét is. „Igyekszem ott lenni szombaton a Digitális Polgári Körök találkozóján. Nagyon bízom benne, hogy semmi nem jön közbe, hiszen valóban fontosnak tartom a rendezvény üzenetét és eszmeiségét. Hogy miért csatlakoztam a High Tech Polgári Körhöz? Nagyon egyszerű! Szerintem nem vagyok egyedül azzal, hogy nehezen és egyre nehezebben viselem, hogy az online térben minősíthetetlen szintre süllyedt a kommunikáció. Ez ellen tenni kell!”

Ezért is örültem, amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr a nyáron meghirdette a Polgári Körök megalapítását, hiszen így a hozzám hasonló, szelídebb habitusú embereknek is lehetőséget nyitott arra, hogy szervezett keretek között harcolhassunk a durvaság ellen.

„Mivel valóban nem vagyok egy durva ember, örömmel veszek minden olyan kezdeményezést, ami békés, nyugodt vitának biztosít teret” – kezdte a Metropolnak Nemcsák Károly a József Attila Színház igazgatója, aki mélyen hisz benne, hogy az előttünk álló nehéz időszakban ő maga is sokat tehet azért, hogy egyfajta pozitív változás induljon el az egyet nem értő emberek között is az online térben.

Nemcsák Károly tisztában van vele, hogy nehéz hónapok előtt állunk (Fotó: Máté Krisztián)

„A tisztelet és a megbecsülés fontos értékeink...”

„Ez egy folyamat, ami ráadásul hosszú távú, vagyis a hatásait nem lehet egyik pillanatról a másikra érzékelni.”

Nem vagyok idealista, így tisztában vagyok vele, hogy nehéz hét hónap áll előttünk. Ugyanakkor nagyon szeretném, ha az emberi méltósága mindenkinek megmaradna.

„Ugyanakkor abban is bízom, hogy olyan szakemberekre és hiteles politikusokra adhatjuk majd le a szavazatunkat, akikben eddig is bízhattunk és akikben a jövőben is bízhatunk. Nem baj, ha mások, másképpen látják a világot! Nem kell egyszínűnek lennünk! De a tisztelet és a megbecsülés fontos értékeink és csak a jó értelemben vett párbeszéd vihet minket tovább a megkezdett úton” – fogalmazott Nemcsák Károly.