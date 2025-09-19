Muri Enikő elárulta, miért tartja fontosnak a Digitális Polgári Köröket

Sikeres színész-énekesnő, aki nem riad vissza a közéleti szerepvállalástól. Muri Enikő elmondta, miért tartja fontosnak a Digitális Polgári Körök találkozóját és az egész kezdeményezést.
Szeptember 20-án, szombaton 16 órakor rendezik meg a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját a Papp László Sportarénában, Budapesten. A találkozón Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz, és beszédet mond, a házigazdák pedig Rákay Philip és Szabó Zsófi színésznő lesz. A program részeként előadások, beszélgetések, zenei és szellemi kiállítótér is várja a résztvevőket, mindezt a drogprevenció és a nemzeti értékek mentén. A rendezvényen Muri Enikő is részt vesz, aki a Borsnak elárulta, miért tartja fontosnak a kezdeményezést.
Muri Enikő, a Digitális Polgári Körök drogellenes közösségének az alapító tagjaként elkötelezetten dolgozik a drogprevenció területén, és kiemelte, milyen fontos üzeneteket lehet átadni a rendezvényen. A művésznő szerint a drog elleni küzdelem napi feladat, amely nemcsak figyelemfelhívást, hanem konkrét programokat és segítségnyújtást is igényel.
Enikő hangsúlyozta, hogy a művész szakmában sajnos gyakran előfordul, hogy a kreatív életforma könnyen teret enged a káros szenvedélyeknek:
Sajnos a művész szakmában előfordulnak olyan esetek, amikor keményen fel kell venni a harcot a drog ellen, mivel a művészemberek hajlamosabbak arra az érzékenységükből fakadóan, hogy eljussanak olyan pontig, amikor annyira kilátástalannak látják az életüket, hogy nem látnak más utat, mint a droghasználatot
– magyarázta a színésznő.
Az énekesnő szerint ugyanakkor a remény hal meg utoljára: „Mindig van kiút, és lehet segítséget kérni”– árulta el. Enikő szerint a legfontosabb, hogy a fiatalok és a kreatív pályán dolgozók tisztában legyenek azzal, milyen károkat okozhat a drog, és merjenek segítséget kérni, mielőtt a probléma kontrollálhatatlanná válna.
A szombati találkozótól konkrét célokat is vár.
Nagyon remélem, hogy olyan kommunikáció tud elindulni holnap, és olyan programokat tudunk a közeljövőben kitalálni, ami abban tud segítséget nyújtani, hogy ez minél hangosabb legyen, és minél jobban tudjuk terjeszteni azt, hogy a droghasználat ellen igenis föl kell venni a harcot
– fogalmazott Muri Enikő.
A művésznő szavai nemcsak figyelmeztetésként szolgálnak, hanem inspirációként is azoknak, akik a kísértés határán állnak. A találkozón a résztvevők számára nem csupán beszélgetések és előadások lesznek, hanem konkrét lehetőségek is, hogy aktívan bekapcsolódjanak a drogmegelőző munkába. Enikő egyértelműen hisz abban, hogy a közösségi összefogás, a nyílt kommunikáció és a folyamatos figyelemfelhívás életmentő lehet.
