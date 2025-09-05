RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Szabó Zsófi csatlakozott nagykövetként a Női DPK-hoz!

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke Facebook oldalán osztotta meg, hogy az ismert és népszerű tévés, Szabó Zsófi is csatlakozott a Női DPK-hoz.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.05. 17:30
szabó zsófi facebook Szentkirályi Alexandra

A politikus a következőket írta Facebook oldalán:

szabó zsófi
Szentkirályi Alexandra bejelentette: Szabó Zsófi nagykövete lesz a Női DPK-nak

Szabó Zsófi csatlakozott nagykövetként a Női DPK-hoz!
Közösségünkben az indulás óta már sok fontos kérdés előkerült. Ki, milyen kihívásokkal találkozott a tanévkezdés kapcsán, ki mit gondol az online nyilvánosságról vagy épp az, hogy ki, hogy oldja meg a rendszeres sportolást. Nap mint nap megmutatjuk, hogy mi nők hogyan tudjuk közös értékeink mentén formálni Magyarország jövőjét.

📣 Örülünk, hogy itt vagy Zsófi! Számítunk rád is abban, hogy felhangosítsuk a nők hangját az online térben!

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu