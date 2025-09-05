Szentkirályi Alexandra: Szabó Zsófi csatlakozott nagykövetként a Női DPK-hoz!

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke Facebook oldalán osztotta meg, hogy az ismert és népszerű tévés, Szabó Zsófi is csatlakozott a Női DPK-hoz.
A politikus a következőket írta Facebook oldalán:
Szabó Zsófi csatlakozott nagykövetként a Női DPK-hoz!
Közösségünkben az indulás óta már sok fontos kérdés előkerült. Ki, milyen kihívásokkal találkozott a tanévkezdés kapcsán, ki mit gondol az online nyilvánosságról vagy épp az, hogy ki, hogy oldja meg a rendszeres sportolást. Nap mint nap megmutatjuk, hogy mi nők hogyan tudjuk közös értékeink mentén formálni Magyarország jövőjét.
Örülünk, hogy itt vagy Zsófi! Számítunk rád is abban, hogy felhangosítsuk a nők hangját az online térben!
