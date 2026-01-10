Deák Dániel. a kiszivárgó információk szerint a Tisza aktivistahálózata összeomlóban van

Forsthoffer Ágnes – akit Magyar Péter még tavaly szeptemberben nevezett ki a Tisza-szigeteket irányító alelnöknek – felmérte a szigetek állapotát, és ebből kiderült, hogy azok 20 százaléka megszűnt vagy teljesen inaktívvá vált – tudta meg a Magyar Nemzet. A kiszivárgó hírek szerint Magyar Péter meglehetősen hisztérikusan reagált a hírre, és Radnai Márkot, a Tisza másik alelnökét hibáztatta. Radnai azonban azzal védekezett, hogy már nem ő, hanem Forsthoffer Ágnes felel a szigetekért, és az ő idején még rendben mentek a dolgok; azóta történt, hogy a szigetek ötöde befuccsolt