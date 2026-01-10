RETRO RÁDIÓ

Deák Dániel. a kiszivárgó információk szerint a Tisza aktivistahálózata összeomlóban van

Erre hívta fel a figyelmet Deák Dániel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10. 10:27
Deák Dániel Tisza Fidesz-kongresszus

"Miközben a Fidesz ma a kongresszussal teljes kampányüzemmódba kapcsol, a kiszivárgó információk szerint a Tisza aktivistahálózata összeomlóban van. A Tisza Párt hátországát biztosító aktivistahálózatban ugyanis konfliktusok alakultak ki, ami sok helyen a csoportok felbomlásával járt" - írta a Facebook-oldalán Deák Dániel.

Ezt írta Deák Dániel / Fotó: MW

Erre hívta fel a figyelmet Deák Dániel

Forsthoffer Ágnes – akit Magyar Péter még tavaly szeptemberben nevezett ki a Tisza-szigeteket irányító alelnöknek – felmérte a szigetek állapotát, és ebből kiderült, hogy azok 20 százaléka megszűnt vagy teljesen inaktívvá vált – tudta meg a Magyar Nemzet. A kiszivárgó hírek szerint Magyar Péter meglehetősen hisztérikusan reagált a hírre, és Radnai Márkot, a Tisza másik alelnökét hibáztatta. Radnai azonban azzal védekezett, hogy már nem ő, hanem Forsthoffer Ágnes felel a szigetekért, és az ő idején még rendben mentek a dolgok; azóta történt, hogy a szigetek ötöde befuccsolt

- tette hozzá Deák Dániel.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a szigetek egyre kevésbé lelkesek és egyre fáradtabbak. Az év végén mintegy 100 sziget jelezte a központnak, hogy december 15. és január 15. között nem szeretnének dolgozni, inkább pihennének és ünnepelnének.  A fő problémát az jelenti, hogy sok helyen nem az nyert az „előválasztáson”, akit helyben a szigetek támogattak, és nem akarják, hogy egy felülről odahelyezett figura mozgassa őket

- zárta a bejegyzését.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu