Deák Dániel ismét feltárta a baloldal hazugságait - Videó

A Fidesz egyre népszerűbb, már a baloldal sem tagadhatja le az igazságot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.07. 11:47
fidesz baloldal deák dániel tisza

Deák Dániel szúrta ki azokat a felvételeket, amelyeken egyértelműen elszólják magukat a baloldali közvélemény-kutatók, Pulai András és Závecz Tibor a Tisza "népszerűségéről", ugyanis az eddigi hazugságaikhoz képest az sosem volt többségben.

Elmúltak a mézes hetek - így fogalmaznak a baloldali közvélemény-kutatók, akik már kénytelenek elismerni, hogy bizony a Fidesz erősödik

– hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. 

Íme Deák Dániel videója

 

 

