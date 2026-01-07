Deák Dániel ismét feltárta a baloldal hazugságait - Videó

Deák Dániel szúrta ki azokat a felvételeket, amelyeken egyértelműen elszólják magukat a baloldali közvélemény-kutatók, Pulai András és Závecz Tibor a Tisza "népszerűségéről", ugyanis az eddigi hazugságaikhoz képest az sosem volt többségben.

Deák Dániel

Elmúltak a mézes hetek - így fogalmaznak a baloldali közvélemény-kutatók, akik már kénytelenek elismerni, hogy bizony a Fidesz erősödik

– hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán.

Íme Deák Dániel videója