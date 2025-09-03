Látványos megújulás jön a magyar fővárosban – derül ki Szentkirályi Alexandra szerdai Facebook-bejegyzéséből. „A kormány 25 milliárd forinttal támogatja Budapestet!” – írja a budapesti Fidesz elnöke. Majd így folytatja: „Célunk, hogy Budapest élhetőbb, zöldebb és egészségesebb város legyen. Az Egészséges Utcák program keretén belül mindez megvalósításra kerül, 20 fejlesztési terv nyert kormányzati támogatást. Lehet panaszkodni, másra mutogatni, és lehet így is, 25 milliárddal. Hajrá, Budapest!”

Szentkirályi Alexandra: a kormány 25 milliárd forinttal támogatja Budapestet! (Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

A budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője a támogatott projektek listáját is közzétette a közösségi oldalán. Íme:

• Német utca megújítása a Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér között: hatszázkilencvenmillió forint

• Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között: kilencszáznyolcvankilencmillió forint

• Sobieski János utca komplex felújítása: egymilliárd-százhatvanmillió forint

• Budapest, XVI. Jókai utca átépítése: egymilliárd-nyolcszázhetvenkilencmillió forint

• Budapest III. kerületi Hunor utca egészséges utcává történő átalakítása: másfélmilliárd forint

• Egészséges Utcák Kispesten – A Katica utca fejlesztése: egymilliárd-hétszázötvenkilencmillió forint

• „Közös értékek – Közös tér” – A zuglói Cserei utca felújítása az Egészséges utcák program keretében: egymilliárd forint

• „BeFogadó Kertek” – A zuglói Németpróna utca - Pöstyén utca felújítása az Egészséges utcák program keretében: egymilliárd-négyszázötvehatmillió forint

• Viola utca komplex felújítása: egymilliárd-háromszázhatvankétmillió forint

• „Találkozások utcája” – A zuglói Tábornok utca - Őrnagy utca - Utász utca felújítása az Egészséges utcák program keretében: egymilliárd-kétszázhuszonkétmillió forint

• Zöld folyosó Budafok szívében: kétmilliárd forint

• Zöld, fenntartható Erzsébetváros – Dembinszky utca felújítása: hétszázkilencvenhárommillió forint

• Erzsébetváros – Wesselényi utca felújítása: nyolcszáznyolcvannégymillió forint

• Erzsébetváros – Dohány utca felújítása: hétszáznegyvenkilencmillió forint

• Budapest XI. kerület, Budafoki út Szent Gellért tér és Karinthy Frigyes út közötti szakaszának megújítása: kétmilliárd-négyszázmillió forint

• A csepeli Kossuth Lajos utca felújítása: két és fél milliárd forint

• Árnyékos Eötvös utca (Szondi utca - Podmaniczky utca közötti szakasz): ötszázkilencvennyolcmillió forint

• Ipar utca komplex felújítása: kilencszázhuszonhétmillió forint

• Angyal utca, Soroksári út és Mester utca közötti szakaszának felújítása: kétszázkilencvennyolcmillió fortint

• Dankó utca megújítása a Mátyás tér és a Kálvária tér között: nyolcszáthatvankilencmillió forint

Nézd meg Szentkirályi Alexandra friss videóját: