Szentkirályi Alexandra: Évi 356 ezer forint SZJA-emelést jelent a Tisza-adó a budapestieknek

Orbán Viktoré az alacsony adók kormánya, a Fidesz pedig az adókedvezmények pártja.
„Egy átlagos fővárosi fizetéssel számolva évi 356 ezer forint SZJA-emelést jelent a TISZA-adó a budapestieknek. Nem a gazdagoknak, hanem átlagos, keményen dolgozó budapesti embereknek.” – írja friss Facebook-posztjában Szentkirályi Alexandra.
Majd így folytatta: „Ezt a sztorit már ismerjük. És nem kérünk belőle. Orbán Viktoré az alacsony adók kormánya, a Fidesz pedig az adókedvezmények pártja. Hallgassatok a józan észre, hallgassatok a pénztárcátokra!”
Nézd meg a budapesti Fidesz elnökének, fővárosi közgyűlési frakcióvezetőjének legfrissebb videóját Ütős lett!
