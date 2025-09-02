RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Évi 356 ezer forint SZJA-emelést jelent a Tisza-adó a budapestieknek

Orbán Viktoré az alacsony adók kormánya, a Fidesz pedig az adókedvezmények pártja.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.02. 15:22
Módosítva: 2025.09.02. 15:23
Szentkirályi Alexandra Tisza Párt adó

„Egy átlagos fővárosi fizetéssel számolva évi 356 ezer forint SZJA-emelést jelent a TISZA-adó a budapestieknek. Nem a gazdagoknak, hanem átlagos, keményen dolgozó budapesti embereknek.” – írja friss Facebook-posztjában Szentkirályi Alexandra.

Ijesztő adatot közölt Szentkirályi Alexandra a Tisza-adó kapcsán (Fotó: Bors)

Majd így folytatta: „Ezt a sztorit már ismerjük. És nem kérünk belőle. Orbán Viktoré az alacsony adók kormánya, a Fidesz pedig az adókedvezmények pártja. Hallgassatok a józan észre, hallgassatok a pénztárcátokra!”

Nézd meg a budapesti Fidesz elnökének, fővárosi közgyűlési frakcióvezetőjének legfrissebb videóját Ütős lett! 

 

