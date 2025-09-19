RETRO RÁDIÓ

Jön a Digitális Polgári Körök első országos találkozója

Sok meglepetéssel és óriási showműsorral készülnek a szervezők szombaton 16 órától a budapesti Papp László Sportarénában, ahol a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját rendezik.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.19. 15:58
Digitális Polgári Kör Papp László Sportarénában Orbán Viktor rendezvény

Orbán Viktor Tusványoson hirdette meg a Digitális Polgári Körök (DPK) elindulását, és alig néhány nap alatt több tízezren csatlakoztak a kezdeményezéshez. A jobboldali, konzervatív közösséghez mára már 53 ezren csatlakoztak és még további 18 ezer jelentkező vár a befogadásra. Az első Digitális Polgári Kör elindulását is szintén Orbán Viktor jelentette be, aminek többek között Miklósa Erika operaénekes, Lánczi András filozófus, valamint a közismert rapper, Dopeman is a tagja.

Digitális Polgári Körök
Az első Digitális Polgári Kör mindössze pár hete indult, de már is 53 ezer aktív tagja van

A Digitális Polgári Körök célja, hogy a magyar emberek hangja, véleménye és értékrendje szervezetten, erőteljesen jelenjen meg a digitális nyilvánosságban. Ez nemcsak közösségépítés, hanem egyfajta politikai honfoglalás is a 21. század világában. Erre leginkább azért van szükség, mert a baloldal és a brüsszeli hálózatok évek óta túlsúlyban vannak az online kommunikációban, de a nemzeti oldal most válaszolt a kihívásra.

Orbán Viktor ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a konzervatív közösség nem engedheti át az online világot sem a baloldalnak és a külföldi érdekeknek. 

A Digitális Polgári Körök nem csupán szerveződést, hanem nemzeti erőt és összetartozást jelentenek, amely képes lesz megvédeni Magyarországot a következő évek kihívásaival szemben.

Sztárdömping várható szombaton a Papp László Sportarénában, a rendezvény házigazdája Szabó Zsófi és Rákay Philip lesz.

Sok meglepetéssel készülnek a szervezők

Orbán Viktor az esemény kapcsán megjegyezte, hogy sok meglepetéssel készülnek. A miniszterelnök közösségi oldalain posztolt bejegyzésekből eddig az derült ki, hogy „az állatok új királyai, a zebrák is ott lesznek szombaton a Papp László Sportarénában.”

 A kormányfő azt is elárulta, hogy a nézők és a szervezők Lázárinfó Extrára is számíthatnak szombaton.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu