Jön a Digitális Polgári Körök első országos találkozója

Orbán Viktor Tusványoson hirdette meg a Digitális Polgári Körök (DPK) elindulását, és alig néhány nap alatt több tízezren csatlakoztak a kezdeményezéshez. A jobboldali, konzervatív közösséghez mára már 53 ezren csatlakoztak és még további 18 ezer jelentkező vár a befogadásra. Az első Digitális Polgári Kör elindulását is szintén Orbán Viktor jelentette be, aminek többek között Miklósa Erika operaénekes, Lánczi András filozófus, valamint a közismert rapper, Dopeman is a tagja.

Az első Digitális Polgári Kör mindössze pár hete indult, de már is 53 ezer aktív tagja van

A Digitális Polgári Körök célja, hogy a magyar emberek hangja, véleménye és értékrendje szervezetten, erőteljesen jelenjen meg a digitális nyilvánosságban. Ez nemcsak közösségépítés, hanem egyfajta politikai honfoglalás is a 21. század világában. Erre leginkább azért van szükség, mert a baloldal és a brüsszeli hálózatok évek óta túlsúlyban vannak az online kommunikációban, de a nemzeti oldal most válaszolt a kihívásra.

Orbán Viktor ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a konzervatív közösség nem engedheti át az online világot sem a baloldalnak és a külföldi érdekeknek.

A Digitális Polgári Körök nem csupán szerveződést, hanem nemzeti erőt és összetartozást jelentenek, amely képes lesz megvédeni Magyarországot a következő évek kihívásaival szemben.

Sztárdömping várható szombaton a Papp László Sportarénában, a rendezvény házigazdája Szabó Zsófi és Rákay Philip lesz.

Sok meglepetéssel készülnek a szervezők

Orbán Viktor az esemény kapcsán megjegyezte, hogy sok meglepetéssel készülnek. A miniszterelnök közösségi oldalain posztolt bejegyzésekből eddig az derült ki, hogy „az állatok új királyai, a zebrák is ott lesznek szombaton a Papp László Sportarénában.”

A kormányfő azt is elárulta, hogy a nézők és a szervezők Lázárinfó Extrára is számíthatnak szombaton.