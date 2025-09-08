RETRO RÁDIÓ

Lerántotta a leplet Orbán Viktor: kiderült, ki lesz a DPK-találkozó házigazdája

Ennek biztosan sokan fognak örülni!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.08. 21:28
Digitális Polgári Kör tippverseny Orbán Viktor rendezvény

"Véget ért a tippverseny! Sokan találgattátok, vajon ki lesz Rákay Philip társa szeptember 20-án, a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján" – írta meg Orbán Viktor a Digitális Polgári Kör Facebook-csoportban

ORBÁN Viktor
Lerántotta a leplet Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök hozzátette: most lehull a lepel. 

 A rendezvény másik házigazdája nem más, mint Szabó Zsófi, aki örömmel fogadta el felkérésemet. Ki az, aki jól tippelt?

– tette fel a kérdést a kormányfő.

 

 

