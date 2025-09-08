Lerántotta a leplet Orbán Viktor: kiderült, ki lesz a DPK-találkozó házigazdája

Ennek biztosan sokan fognak örülni!
"Véget ért a tippverseny! Sokan találgattátok, vajon ki lesz Rákay Philip társa szeptember 20-án, a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján" – írta meg Orbán Viktor a Digitális Polgári Kör Facebook-csoportban.
A miniszterelnök hozzátette: most lehull a lepel.
A rendezvény másik házigazdája nem más, mint Szabó Zsófi, aki örömmel fogadta el felkérésemet. Ki az, aki jól tippelt?
– tette fel a kérdést a kormányfő.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.