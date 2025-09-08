Lerántotta a leplet Orbán Viktor: kiderült, ki lesz a DPK-találkozó házigazdája

"Véget ért a tippverseny! Sokan találgattátok, vajon ki lesz Rákay Philip társa szeptember 20-án, a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján" – írta meg Orbán Viktor a Digitális Polgári Kör Facebook-csoportban.

Lerántotta a leplet Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök hozzátette: most lehull a lepel.

A rendezvény másik házigazdája nem más, mint Szabó Zsófi, aki örömmel fogadta el felkérésemet. Ki az, aki jól tippelt?

– tette fel a kérdést a kormányfő.