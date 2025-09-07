Orbán Viktor Kötcsén mutatta be a győzelmi tervet 2026-ra

Orbán Viktor tartott helyzetértékelést a kötcsei sátorban. A miniszterelnök rendszeresen tart beszédet a kötcsei polgári pikniken, amelyet 2004 óta minden évben megrendeznek. Mint most elmondta, leginkább az ellenfeleik miatt tették nyilvánossá a kötcsei pikniket, szerinte azért fontos a nyíltság, hogy bemutassák, jó szándékaik vannak.

Orbán Viktor helyzetértékelése Kötcsén / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Orbán Viktor azzal indította idei kötcsei beszédét, hogy bemutatta a 2026-os választásokra készített győzelmi tervet, mint mondta, leginkább erről fog majd beszélni. Hozzátette, a kormány nyílt lapokkal játszik, és csak jó szándékaik vannak, így nincs mit titkolniuk. Az előttünk álló választás legfőbb kérdése, kiben lehet megbízni.

Balhépolitika

Gyurcsányéknak több eszük volt, mert ők a választások után közölték, hogy átverték az embereket, míg a tiszások előtte – mondta.

Súlyos bizalomvesztésben vannak a tiszások, és ennek súlyos következményei vannak.

A balhécsinálásból áll csupán a Tisza politikai fegyvere, mert csak ennyi maradt nekik – mondta Orbán Viktor. A kiskakas politikáját folytatják, mely ott kukorékol, ahol a nagyok szoktak, nagyotmondanak, de a kiskakasból soha nem lesz nagykakas – tette hozzá. A kormányfő élesen bírálta a Tisza Pártot, amely szerinte nyíltan vállalta, hogy mást tenne kormányon, mint amit most ígér. „A Tisza ezüst tálcán kínálta fel a fejét, fogadjuk el” – fogalmazott Orbán Viktor. Úgy látja, az új párt a „balhépolitikát” képviseli, amit az is mutat, hogy a polgári piknik helyszínére, Kötcsére is eljöttek, pont a mai napon.

Orbán Viktor: Amit Nyugat-Európának hívunk, az ma Közép-Európában található

Orbán Viktor megjegyezte, ugyan hosszú lesz a beszéd, de nem fogja nagyon túlhúzni, mert a feleségével ma ünneplik a 39. házassági évfordulójukat, ezért estére haza kell érnie. Ezután komolyra fordítva a szót, felidézte: Kötcsén tavaly felállítottak egy tézist, ami szerint amit Nyugat-Európának hívunk, az ma Közép-Európában található meg. Mint mondta, a nyugati világot a hit és az értelem tartja életben, mert vannak dolgok, amiket csak ezekkel lehet megérteni.