"Én most is rendszerellenes vagyok..." - Őszinte vallomást tett Nagy Feró

Nagy Feró, a Beatrice frontembere nemrég a Mokka vendégeként beszélt a Zebra Digitális Polgári Körről, amelyhez nemrég csatlakozott. Mint mondta, jó érzés számára, hogy végre olyan emberekkel lehet egy közösségben, akik hasonlóan látják a világot - írja a Bors.

Végre összefoghatok olyan emberekkel, akik úgy gondolkodnak, mint én

– fogalmazott Feró, aki szerint a kör nem harcolni akar valaki ellen, hanem egyszerűen elmondani a saját igazságát. A műsorban arról is szó esett, hogy sokszor egészen különös tévinformációkból kerekedik vita:

Feldobták, hogy Hatvanban zebrák vannak – lehet, hogy vannak, de miért ne lehetnének? Ennyi erővel nekem meg volt tíz kecském

– nevetett Feró, majd komolyabbra fordította a szót:

Én most is rendszerellenes vagyok. Kialakult egy világrendszer, ami meg akarja határozni, mit gondoljak. Ez a fajta világrendszer ellen vagyok, amelyik irányítani akar minket

– szögezte le Feró, aki arról is beszélt, hogy nemrég járt Németországban, és csalódott, amit látott:

Az, amit mi tudunk a németekről, precizitást, tisztaságot, meg ilyeneket, az nincs. Berlin egy csövesváros. Nem akarom, hogy itt is olyan legyen a helyzet, hogy nem merem kiengedni a gyerekemet az óvodából, mert a migránsok elkapják – mert más kultúrából jöttek

– mondta el Feró.

A zenész az interneten terjedő álhírekről is kifejtette a véleményét:

A világhálón ott vagyunk mi is, még nem biztos, hogy győzelemre állunk, de a választással igen, de ebben nem állunk még győzelemre

– árulta el.

Feró szerint rengeteg ember „szűretlenül elhiszi”, amit a közösségi médiában lát, ezért fontosnak tartja, hogy hiteles információk is megjelenjenek a hálón.