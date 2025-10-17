"Én most is rendszerellenes vagyok..." - Őszinte vallomást tett Nagy Feró
Őszinte vallomást tett a frontember. Nagy Feró szerint Németország rendkívül rossz úton jár.
Nagy Feró, a Beatrice frontembere nemrég a Mokka vendégeként beszélt a Zebra Digitális Polgári Körről, amelyhez nemrég csatlakozott. Mint mondta, jó érzés számára, hogy végre olyan emberekkel lehet egy közösségben, akik hasonlóan látják a világot - írja a Bors.
Megszólalt Nagy Feró
Végre összefoghatok olyan emberekkel, akik úgy gondolkodnak, mint én
– fogalmazott Feró, aki szerint a kör nem harcolni akar valaki ellen, hanem egyszerűen elmondani a saját igazságát. A műsorban arról is szó esett, hogy sokszor egészen különös tévinformációkból kerekedik vita:
Feldobták, hogy Hatvanban zebrák vannak – lehet, hogy vannak, de miért ne lehetnének? Ennyi erővel nekem meg volt tíz kecském
– nevetett Feró, majd komolyabbra fordította a szót:
Én most is rendszerellenes vagyok. Kialakult egy világrendszer, ami meg akarja határozni, mit gondoljak. Ez a fajta világrendszer ellen vagyok, amelyik irányítani akar minket
– szögezte le Feró, aki arról is beszélt, hogy nemrég járt Németországban, és csalódott, amit látott:
Az, amit mi tudunk a németekről, precizitást, tisztaságot, meg ilyeneket, az nincs. Berlin egy csövesváros. Nem akarom, hogy itt is olyan legyen a helyzet, hogy nem merem kiengedni a gyerekemet az óvodából, mert a migránsok elkapják – mert más kultúrából jöttek
– mondta el Feró.
A zenész az interneten terjedő álhírekről is kifejtette a véleményét:
A világhálón ott vagyunk mi is, még nem biztos, hogy győzelemre állunk, de a választással igen, de ebben nem állunk még győzelemre
– árulta el.
Feró szerint rengeteg ember „szűretlenül elhiszi”, amit a közösségi médiában lát, ezért fontosnak tartja, hogy hiteles információk is megjelenjenek a hálón.
