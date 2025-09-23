Nagy Feró: "Ki kell álljunk az értékeink mellett!"

Nagy Feró nagyon jól érezte magát a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján.
Az ikonikus zenész, Nagy Feró volt a Mokka vendége, és szóba került a múlt szombaton megrendezett Digitális Polgári Körök első országos találkozója is, amin természetesen ő is ott volt. Elmondta, hogy nagyon jól érezte magát, mivel olyan emberek között volt, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint ő, és ugyanúgy próbálják megjavítani a világot, mint ő.
Olyan, mintha hazamennék a családomhoz, ahol védelmet kapok, és én megvédem őket
– mondta Nagy Feró a DPK-találkozóról.
Arról is szó esett, hogy egyesek félelemből nem mernek kiállni az értékeik mellett, de Nagy Feró szerint akár fiatalokról van szó, akár idősebbekről, mindenképp érdemes elmondani, hogy ki mit gondol:
Ki kell álljunk az értékeink mellett!
Nagy Feró elmondta, hogy még mindig rendszerellenes, de ő az európai- és a világrendszer ellen van, mert olyasmit akarnak ránk erőltetni, ami nekünk nem jó, és ő nem olyan világot szeretne az unokáinak.
