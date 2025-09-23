RETRO RÁDIÓ

Nagy Feró: "Ki kell álljunk az értékeink mellett!"

Nagy Feró nagyon jól érezte magát a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.23. 08:39
Digitális Polgári Kör család Nagy Feró érték

Az ikonikus zenész, Nagy Feró volt a Mokka vendége, és szóba került a múlt szombaton megrendezett Digitális Polgári Körök első országos találkozója is, amin természetesen ő is ott volt. Elmondta, hogy nagyon jól érezte magát, mivel olyan emberek között volt, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint ő, és ugyanúgy próbálják megjavítani a világot, mint ő.

Nagy Feró
Nagy Feró / Fotó: Mediaworks Archív

Olyan, mintha hazamennék a családomhoz, ahol védelmet kapok, és én megvédem őket

– mondta Nagy Feró a DPK-találkozóról.

Arról is szó esett, hogy egyesek félelemből nem mernek kiállni az értékeik mellett, de Nagy Feró szerint akár fiatalokról van szó, akár idősebbekről, mindenképp érdemes elmondani, hogy ki mit gondol:

Ki kell álljunk az értékeink mellett!

Nagy Feró elmondta, hogy még mindig rendszerellenes, de ő az európai- és a világrendszer ellen van, mert olyasmit akarnak ránk erőltetni, ami nekünk nem jó, és ő nem olyan világot szeretne az unokáinak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
