Veletek vagyunk! – hiába támadják a balosok Szabó Zsófit és Giannit, az emberek kiállnak mellettük

A netes balos trollok nekimentek Szabó Zsófinak és Gianninak, miután kiderült, hogy a szombaton a Digitális Polgári Kör (DPK) tagjai megtöltötték a Papp László Sportarénát. Mindez csak azt igazolja, amiről maga a rendezvény is szólt: nem szabad félni, fel kell lépni az internetes térben történő gyűlöletkeltés és mocskolódás ellen. Az emberek így is tettek, azonnal a támogatásukról biztosították a konzervatív értékek mellett kiálló hírességeket – írja a Bors.

Az emberek egyértelműen kiállnak Szabó Zsófi ás Gianni mellett

Orbán Viktor is büszke Szabó Zsófira és Giannira

Így tett Orbán Viktor miniszterelnök is, aki üzenetet küldött az esemény kapcsán a DPK-tagoknak, amelyben kiemelte Szabó Zsófi házigazdai munkáját és Gianni videóüzenetének jelentőségét.

Szabó Zsófi fantasztikus házigazdája volt a Digitális Polgári Körök első országos találkozójának. Gianni őszinte videóüzenete pedig sokunk szívéig hatolt. Büszkék vagyunk rájuk! (…) „A szombati gyűlés sikere nyomán megrezzent balosok persze rögtön célkeresztbe vették őket. (…) Kövesd Zsófi és Gianni oldalát és támogasd őket a közösségi médiában!

– írta Orbán Viktor a DPK-tagoknak.