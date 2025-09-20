Nagyon dögös: ebben a ruhában tündökölt Szabó Zsófi a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján

A gyönyörű műsorvezető a közösségi oldalán osztott meg néhány fotót.
Szeptember 20-án tartották meg a Digitális Polgári Körök első nagyszabású országos gyűlését a Papp László Sportarénában: ezen politikusok, művészek, közéleti szereplők és hétköznapi emberek egyaránt részt vettek. A rendezvényt Rákay Philip és Szabó Zsófi vezette, aki egy elképesztően gyönyörű, kék ruhában jelent meg az eseményen.
Digitális Polgári Körök első Országos Találkozója
- írta az Instagram-oldalán közzétett posztjában Szabó Zsófi, mialatt több fotót is megosztott, így arról is, milyen káprázatosan festett az említett ruhában. A kommentszekcióba csakhamar özönleni kezdtek a rajongók elismerő szavai.
Köszönjük a profi munkát, gyönyörű voltál!
- jegyezték meg az egyik hozzászólásban.
Gratulálok Zsófi, gyönyörű vagy
- helyeselt egy másik kommentelő is.
A fényképeket és a posztot IDE kattintva lehet megtekinteni!
