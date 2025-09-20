RETRO RÁDIÓ

Hatalmas tömeg és elképesztő hangulat: ilyen volt a Digitális Polgári Körök első országos találkozója - Galéria

Képeken mutatjuk az esemény fontosabb mozzanatait.

2025.09.20.
Létrehozva: 2025.09.20. 20:21
Módosítva: 2025.09.20. 20:23
Digitális Polgári Kör galéria Orbán Viktor Demjén Ferenc

Szeptember 20-án, szombaton került megrendezésre a Digitális Polgári Körök első országos találkozója a Papp László Sportarénában, amelyen politikusok, művészek, közéleti szereplők és hétköznapi emberek egyaránt részt vettek. A rendezvényt Rákay Philip és Szabó Zsófi vezette, az eseményt pedig Orbán Viktor miniszterelnök beszéde zárta, amelyet számtalan zenei produkcióval tettek még emlékezetesebbé.

Hatalmas tömeg jelent meg a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján / Fotó: Mediaworks

Többek közt fellépett Demjén Ferenc, aki a korábbi balesete óta először lépett színpadra, de Pataky Attila és Oláh Gergő is emelte az esemény színvonalát, a rendezvény egyik felemelő pillanata pedig az volt, amikor a résztvevők elénekelték az Ismerős Arcok Nélküled című számát.

Galériánkban mutatjuk a Digitális Polgári Körök első országos találkozójának fontosabb mozzanatait!

Hatalmas volt a tömeg a Digitális Polgári Körök találkozóján

