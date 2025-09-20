"Bármi történjék a hazában, én ott leszek!" - Schobert Norbert Jr is csatlakozott a DPK-hoz

Ma tartják a Digitális Polgári Körök első nagyszabású országos gyűlését a Papp László Sportarénában, amelyen politikusok, művészek, közéleti szereplők és hétköznapi emberek egyaránt részt vesznek. A rendezvényt Rákay Philip és Szabó Zsófi vezeti, a színpadon pedig Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet tart, miközben a közönség izgatottan figyeli a gyűlés minden mozzanatát. Schobert Norbert Jr. a Borsnak árulta el, miért döntött úgy, hogy először a Honvédség kötelékeibe lép be, majd csatlakozik a Digitális Polgári Körök Bajtársak Köréhez.

Schobert Norbi Jr. a Bajtársak körének a tagja / Fotó: Szabolcs László

Ezért csatlakozott a Honvédséghez Schobert Norbi Jr.

Azért csatlakoztam, mivel a tavalyi évben felesküdtem, hogy bármi történjék a hazában én ott leszek és rám számíthatnak. Elvégeztem a kiképzésemet a honvédségben

– árulta el Norbi, mi volt a motivációja a hadseregbe való belépésnél.

Magyarnak születtem, úgy érzem, ha összefogunk, akkor bármi történjék is, nem történhet baj. Fontos, hogy a mai generáció is csatlakozzon, és amiben tudunk segítsük egy jobb világ megteremtését

- tette hozzá. A kijelentés nemcsak a hazafias érzéseket erősíti, hanem arra is ösztönöz, hogy a fiatalok aktívan vegyenek részt a közösségi és honvédelmi kezdeményezésekben, amilyen például a Bajtársak köre is.

Azért csatlakoztam, hogy még több jelentkezőnek adjak motivációt és inspirációt, hogy ez nem egy rossz dolog, ha az ember csatlakozik a Honvédséghez

– állapította meg. Az őszinte vallomás hatására bizonyára sok fiatalt tud majd mozgósítani egy jó ügyért, ami a haza védelme, a bajtársiasság és a honvédelmi hagyományok ápolása. A fiatal sportember végül hangsúlyozta elhivatottságát:

Bármi adódik, rám számíthatnak, még akkor is, ha külföldön tanulok

– szögezte le.

Több, mint politikai fórum

A mai DPK tehát nem csupán politikai fórum vagy látványos expo is: itt a közélet és a sztárvilág találkozik a számtalan érdekes és fontos ügy mentén, miközben a közönség minden korosztályából sokan jelen vannak, hogy együtt éljék át a programokat, a beszédeket, zenei produkciókat és a kiállításokat rengeteg standdal.



