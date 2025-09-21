"Mint egy nagyon nagy család" - Nagy Feró is megszólalt a DPK-ról

A minap került megrendezésre a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozója, amelyen számtalan elismert sportoló, zenész is részt vett. Többek közt jelen volt Demjén Ferenc, aki a korábbi balesete után először állt színpadra, de tiszteletét tette Pataky Attila és Nagy Feró is: utóbbi - aki egyébként a Zebra Kör tagja -, nemrég elárulta, igazi családias légkört tapasztalt a Papp László Sportarénában - írja a Bors.

Nagy Feró is részt vett a DPK rendezvényén / Fotó: Mediaworks

Egy nagy, szeretetteljes családban érezte magát Nagy Feró

Nagyon jól éreztem magam, mert mindenkivel beszélgettünk. Olyan volt, mint egy nagyon nagy család, ahol összejöttünk, és nem kell félni attól, hogy megtámadnak vagy pisztollyal lelőnek, csak azért, mert elmondjuk a gondolatainkat

– mondta el a Borsnak Feró, aki szerint felszabadító érzés volt ennyi hasonlóan gondolkodó emberrel együtt lenni.

A Zebra Kör standjánál kifejezetten nagy volt a nyüzsgés, hiszen sokan kíváncsiak voltak, miért is választották épp ezt a nevet.

Az egész egy nagy liberális hazugságra épült. Azt terjesztették, hogy Orbán Viktornak zebrái vannak, és azok már harapják a gyerekeket. Hát, ilyet hogy lehet kitalálni? Nem volt ott zebra egyáltalán! Ebből fújtak fel egy iszonyú nagy kampányt. És mégis elhitték sokan

– árulta el a lapnak Feró, aki maga is megtapasztalta már, mit jelent a digitális világ árnyoldala:

Képzeld el, odajöttek hozzám tegnap, hogy jaj de jó, hogy egészséges vagy! Hát miért ne lennék? Erre mondják, hogy látták az interneten, hogy meghaltam. Nem először van ilyen, kórházi ágyon mutattak már engem, mintha haldokoltam volna. Ez már morbid

– mondta keserűen.

Szerinte ezért is különösen fontos, hogy az emberek ne dőljenek be minden hírnek, hanem gondolkodjanak, mielőtt elhiszik, amit látnak:

Mindig kétkedve fogadok mindent. Utánanézek: lehet ez, igaz ez? Nem szabad mindent elhinni. Régen az volt, hogy ha bemondta a tévé, akkor az biztosan igaz. De ma már nem biztos, hogy az

– összegzett a Zebra Kör oszlopos tagja.

Nagy Feró tehát egyszerre élvezte a közösség erejét és figyelmeztetett is: a baráti hangulat mellett ne feledjük, a digitális tér tele van hazugságokkal, és csak akkor maradhatunk biztonságban, ha megtanuljuk különválasztani a valóságot a fikciótól.



