Megszólalt Pataky Attila, ezt mondta el a DPK-ról

Hatalmas sikert aratott a DPK tegnapi telt házas rendezvénye. Az énekes elárulta, hogy érezte magát 12 ezer ember előtt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.21. 14:51
Módosítva: 2025.09.21. 14:51
Tegnap került megrendezésre a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozója a Papp László Sportarénában, amelyen a politika nagyjait mellett a magyar rockzene legendái is részt vettek. Demjén Ferenc, Nagy Feró, Nyerges Attila és más ikonok mind megjelentek, de még az EDDA frontembere, Pataky Attila is jelen volt. A rocker a rendezvény másnapján őszintén vallott a Borsnak arról, hogy érezte magát a DPK első nagy találkozóján - írja a lap.

Ezt mondta a DPK-ról Pataky Attila

Jó volt érezni azt a kétfajta energiát. Az egyik, hogy megjelent az erő, amire szükség van. Ez a jó szándékú erő és megjelent a szeretet, mert mindenképpen a hitvallásaim közé tartozik, hogy a szeretet etet, a gyűlölet pedig ölet

 – kezdte Pataky, aki mindig is nyíltan vallotta, hogy a magyarság küldetése a fény és a szeretet felmutatása. Hozzátette: 

Én a gyermekeimnek ilyen békés országot akarok. Lehet, hogy vannak hibák, problémák, de az ellenzék háborús halálba vinne mindent. A fegyvergyártásnál nem tudok elképzelni őrültebb dolgot. A boldogsághoz szükséges dolgokat kellene gyártanunk, nem halált

– szögezte le az EDDA frontembere.

Amikor arról kérdezték, milyen érzés volt a közel 12 ezer fős tömegben állni, Pataky szinte felrobbant az energiától: 

Óriási feeling volt, óriási erő. Eleve maga az EDDA-tábor hatalmas, ezt az egész nyár megmutatta nekünk. Hatalmas és erős az EDDA-tábor, és hiszem, hogy az értelem győzni fog.

Pataky a politikai helyzetet sem hagyta szó nélkül, és éles kritikát fogalmazott meg az ellenzékkel szemben: 

Minden országban megvan az az 5-10-15 százalék ingatag lelkű, aki a hordószónoknak hisz. De hiába a közvélemény-kutatásaik, ugyanúgy bukni fognak, mint eddig

zárta rövidre az EDDA frontembere, aki kiemelte még, hogy háborúba küldeni a fiatalokat, ahogy azt az ellenzék tenné, a legbutább dolog, amit tehet az ember, hiszen a történelem jól mutatja mi lett azokkal, akik kardot ragadtak...


 

 

